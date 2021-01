Mikel Arriola, presidente de la Liga MX anuncia que no se jugará Copa Libertadores hasta que sean justos con México

Ciudad de México.- Las cosas son claras para Mikel Arriola y el regreso de la Liga MX a disputar la Conmebol. El presidente del futbol mexicano reveló que por ahora México no regresará a la Copa Libertadores hasta que exista la misma igualdad de condiciones para poder tener una final de vuelta en México si así llega a suceder.

En entrevista con TUDN el mandamás de la Liga MX explicó que el tema de la Copa Libertadores sigue en pie y que es algo que el futbol mexicano quiere pero que por el momento se detiene las negociaciones por el tema de la desigualdad de condiciones en partidos importantes como una final en donde no permiten que el equipo mexicano juegue en su territorio.

"El tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resultado que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, ahí si estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar", comentó Mikel Arriola.

México en las participaciones en Copa Libertadores en donde se ha llegado a la final, en efecto la vuelta se jugó en Sudamérica, primero el Cruz Azul vs Boca Juniors, luego el Chivas vs Internacional y la última en donde los Tigres se enfrentaron a River Plate. En el primer partido en campo mexicano los equipos de la Liga MX fueron con ligera ventaja por empates y algunos marcadores favorables pero al final no consiguieron ganarla.

México no está en Copa Libertadores desde el 2015 cuando los Tigres participaron. Desde esa ocasión debido a la organización del calendario del evento sudamericano que chocaban con el de la liga mexicana no había la posibilidad para disputarlo.

Hace algunas semanas desde Brasil una periodista, Julianne Guimaraes informó que la Liga MX regresaría oficialmente a la Copa Libertadores en el 2022, y que sería este 2021 cuando se informara la decisión aproximadamente en el mes de mayo cuando se haga oficial. También reveló que a la Copa Sudamericana estarían invitados, pero este tema se vería afectado por las declaraciones del presidente de la Liga MX.

Arriola también comentó acerca del nivel del futbol mexicano la cual asegura ser una de las mejores 10 del mundo, y revela que eso le ha traído complicaciones para aceptar en donde participar, pero comenta que de se necesario usarían a sus 18 equipos para cumplir con los compromisos.

"Hay interés en Conmebol y Concacaf y México puede, con 18 equipos, encontrar muchas combinaciones. En la medida que los equipos mexicano puedan tener mayores vitrinas, tanto de ingreso como de competitividad", finalizó.