Mikel Arriola presidente de la Liga MX ha dado positivo a Covid-19

México.- Luego de haber anunciado el nuevo proyecto de la Liga MX en conjunto con la FMF y la Conapred, el presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola reveló que es positivo a Covid-19 y que ya se encuentra en aislamientos para su seguridad y para la de su familia, además de ser un caso asintomático.

A través de su cuenta de Twitter, Arriola confirmó que luego de una prueba había dado positivo a Covid-19 por lo que ahora tendrá que seguir con sus funciones desde casa hasta que el virus haya desaparecido de su organismo.

"Muy buenos días. Ayer (miércoles) por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s", se lee en el mensaje.

Lo que deja en duda es saber si sus acompañantes en la conferencia de prensa este miércoles no han sido revisados ya que estuvieron en contacto con Mikel Arriola, en la revelación de la nueva cara de la Liga MX con el nombre "Grita México" para el Apertura 2020, entre ellos está Yon de Luisa, presidente de la FMF y la representante de la Conapred Irasema Zavaleta quienes estuvieron muy cerca del mandamás.

Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) July 22, 2021

Mikel Arriola no podrá estar en el partido de debut de la Liga MX este jueves cuando el Querétaro reciba al Club América en el primer partido del torneo y podrá presentarse hasta el siguiente fin de semana si el manejo de su recuperación sea buena para volver a sus actividades.

Lo que sorprende es que el contagio de Covid-19 llegó cuando menos se esperaba, recordado que las temporadas pasadas hizo un reconocimiento de todas las instalaciones de la Liga MX en donde en ninguna de sus visitas se contagió del virus, aunque luego se detuvo cuando los números de contagios aumentaron.

#COMUNICADO



FMF y #LigaBBVAMX lanzan la Campaña #GritaMéxico a favor de la inclusión y en contra de la discriminación en los estadios#GritaMexicoA21 https://t.co/cEkAaefpfu pic.twitter.com/1F44fDJUPF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 21, 2021

Apenas hace unos días Mikel Arriola reveló las nuevas medidas de la Liga MX para prevenir contagios en los equipos y en caso de que se presenten como tratarlos para hacer un poco más estrictos con el manejo de la pandemia en este inicio de torneo.

