Milan se mete a cuartos de Copa Italia tras vencer 3-0 al Spal

⚽ @pjona9official, @SamuCastillejo e @TheoHernandez seal the deal in #MilanSPAL. Next up, the quarter-finals ���� https://t.co/CqiJPrg2uO



��⚫ Piątek, Castillejo e Hernández regalano i Quarti di #CoppaItalia ai rossoneri. Il racconto ���� https://t.co/HJ2Hi27MGg#SempreMilan pic.twitter.com/fNWFHtn8yy