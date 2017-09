"Minuto de silencio, lo más emotivo": Guardado

Madrid, España.- El mediocampista del Betis, Andrés Guardado, explicó que el minuto de silencio suscitado en el Santiago Bernabéu, en apoyo a las víctimas del sismo que afectó a cientos de mexicanos, fue la experiencia más significativa que ha vivido en toda su carrera deportiva.

La victoria de anoche en el Bernabéu es para todos los béticos... ¡y para México! ¡Seguimos con vosotros! ¡Mucha fuerza! pic.twitter.com/aTT5GnJyWN — Real Betis Balompié (@RealBetis) 21 de septiembre de 2017

“Cuando llega el partido y se da el minuto de silencio, fue el más emotivo que he vivido desde que me dedico al futbol. Me pasaba por la cabeza todo lo que estaba viviendo mi país, con mucha tristeza lo viví”, explicó el jugador tricolor para Marca Claro.

El Real Betis muestra su pesar y envía todo su apoyo y solidaridad al pueblo mexicano en estos duros momentos. ¡Mucha fuerza, México! pic.twitter.com/MvkZZOMUPY — Real Betis Balompié (@RealBetis) 19 de septiembre de 2017

Las cámaras del Bernabéu al darse el minuto por la tragedia ocurrida en México, mostraban a un Guardado consternado y emotivo, casi al borde del llanto por las personas que fueron afectadas por este terremoto.

Además, señaló que, aunque está lejos de tierras aztecas, está al pendiente para ayudar a los afectados.

“Estuve todo el día pegado al teléfono para coordinar a toda la gente de mi fundación, quienes hacen una gran labor. En Guadalajara tengo mi fundación que está recaudando fondos y víveres para mandar a Morelos, sobre todo”, detalló.

Guardado explicó que este hecho es una prueba de fuego para demostrar la gran solidaridad del pueblo mexicano.

“Es muy difícil encontrar una palabra que reconforte, lo que he aprendido es ver el lado positivo de esto y lo que he visto es que, como mexicanos, nos estamos uniendo y cómo realmente nos hemos dado cuenta que somos capaces de hacer grandes cosas como país”, comentó.

Por último, el seleccionado mexicano destacó el buen resultado que consiguió su equipo contra el Real Madrid el pasado miércoles.

“Para conseguir resultados como el de ayer, necesitamos que los once y los 20 que estamos en la plantilla estemos a buen nivel. Estamos muy felices porque tenía 19 años que el Betis no ganaba en el Bernabéu, pareciera un partido más pero quedará para la historia”, finalizó el futbolista azteca.

El terremoto del día martes ocurrido en la Ciudad de México, fue justo cuando se conmemoraba el 32 aniversario del devastador sismo del 19 de septiembre de 1985. El martes México vivió de nuevo el trago amargo y la pesadilla del 85, que dejó una estela de destrucción y decesos.

Con información de RECORD