Mira la magnífica figura de Eriana Blanco con increíble traje de baño

Miami, Florida.- Eriana Blanco una vez más se volvió tendencia en las redes sociales, especialmente, en Instagram tras haber publicado una fotografía, la cual podría ser descrita como linda y dulce al verse tan perfecta con un traje de baño en tono negro.

La modelo fitness de los Estados Unidos se encanta por modelar sus más bellos trajes de baño, pues cada uno deleita y resalta su escultural físico que ha logrado con mucha disciplina, ya sea ingresando en el gimnasio como respetar sus alimentos sanos y balanceados.

En esta ocasión, su perte posterior fue la protagonista de su post. Eriana Blanco se concentra en trabajar con mayor intesidad lo que son sus lindos brazos y figurar su abdomen. Con una rutina intensa, mucho descanso y ciertas horas de comida, mostró como luce en la actualidad y se observa como una diosa de cuerpo presente.

Ama de las redes sociales por contener más de 3.3 millones de followers en su perfil social, la imagen de Eriana superó su "selfie" de hace una semana con un body en color negro en cuanto a likes se refiere, ya que la anterior llegó a 2 millones, está vigente alcanzó los 3.1 millones de corazones rojos.

Entre tanto, un exacto número de 1527 comentarios lucieron en la bandeja de mensajes de su fotografía, en donde la mayoría compartió varios emojis con cara de sorpresa al quedar enamorados de la increíble figura que vuelve a Blanco tan atractiva, por 24/7.

No existe algo que no sea perfecto por parte de la modelo norteamericana. Sus bastantes fotografías en traje de baño la vuelven una de las mujeres más dulces y más aplaudidas durante sus varias competencias en la categoría bikini y cada ocasión se esfuerza por ser siempre la número 1, no únicamente en la competencia, sino en los corazones de sus fans.

Eriana Blanco seguirá mostrando mucha fuerza en sus ejercicios para así mantenerse en forma y tan linda de pies a cabeza.

