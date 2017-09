Mira quién le hizo una propuesta candente a Tino Asprilla

En los últimos años no es raro que celebridades del futbol actual e incluso de otros deportes reciban algún tipo propuestas candentes por parte de seguidoras e incluso de personalidades del mundo del cine para adultos.

Esto fue lo que le paso a Faustino Asprilla, quien tuvo una recordada carrera como futbolista, en la que se enfundó en las camisetas de Parma, Newcastle y Palmeiras, entre otras instituciones. En su palmarés futbolístico destaca la obtención de dos Copa UEFA y una Supercopa de Europa.

Primera sorpresa de @luckiaColombia!!! es bueno tener esta noticia y saber que le apostaron a Colombia. #graciasluckia pic.twitter.com/1DteVyeFMz — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 13 de septiembre de 2017

Sin embargo, actualmente se desempeña como columnista en una cadena televisiva y lanzó al mercado una línea de condones.

El ex jugador de la Selección colombiana ahora es noticia por la propuesta hot que recibió de Amaranta Hank, una reconocida actriz por el cine para adultos.

Guarde silencio por favor. Hay enfermos que no se pueden levantar. ¿Alguien necesita una enfermera? Una publicación compartida de Amaranta Hank (@amarantahank) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 3:19 PDT

“¿Cómo quedaría un video porno con @TinoasprillaH?”, consultó la periodista y estrella colombiana del cine para adultos en su cuenta de Twitter.

¿Cómo quedaría un video porno con @TinoasprillaH? — Amaranta Hank (@AmarantaHank) 11 de septiembre de 2017

Aunque no contestó públicamente, el ex deportista le dio un like al tuit de la pornostar. ¿Se animará el Tino Asprilla a protagonizar una escena de sexo con Amaranta Hank?