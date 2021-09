Misael Germán quiere destacar con Venados

Misael Germán vestirá la casaca de Venados de Mazatlán por por primera vez. Y lo quiere hacer de la mejor manera

Germán llega en cambio procedente de los Algodoneros de Guasave, donde bateó para .254 en 56 juegos con 48 hits, cuatro dobletes, dos triples, cuatro jonrones y 24 carreras producidas.

Venados envió a Guasave al novato jardinero Francisco Hernández.

“Estoy contento por la responsabilidad. Ojalá pueda dar buen espectáculo. Siempre doy el máximo esfuerzo cuando estoy fildeando y la gente sabe que siempre doy el máximo por tratar de ayudar a mis compañeros, (hacer) una buena jugada y ganar partidos”, señaló Germán.

El jugador de 28 años debutó en la temporada 2013-14 con Águilas Mexicali. Tuvo su primer cambio en la 2019-20 a Algodoneros de Guasave y esta campaña llega Venados de Mazatlán.

“Con los compañeros me siento muy bien, buena armonía, todos los muchachos se llevan bien, platicas con el que sea, te reciben bien y me da gusto que me acoplé rápido. El clima es un poco caliente, desgastante, pero sabemos que así es Mazatlán, pero las ganas aquí están y estamos trabajando para la temporada”, concluyó.

Interescuadras, mañana

Venados de Mazatlán continúa con su preparación rumbo a la temporada 2021-2022 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, y hoy tuvieron su noveno día de pretemporada.

Mañana martes inician los encuentros interescuadras.

Para empezar la semana, los jugadores realizaron trabajos en el cuadro como batazos y tiros a home, mientras que el staff de pitcheo cumplió su parte específica. Para este martes se espera que los jugadores muestren su temple en los encuentros.

Todo listo

“Mañana damos inicio a los juegos interescuadras que nos sirven para el bateador y pitcheo. Aquí comenzamos a ver calidad y ganas que tienen los muchachos para llamar la atención y ser parte del equipo.

“Sabemos que hay muchos jóvenes que vienen de invitados, pero nadie puede juzgar, como el caso de Héctor Mora, quien la temporada pasada venía de invitado y terminó siendo titular. Entonces, se los hemos manifestado y todos tienen una oportunidad”, explicó el coach de bateo, Héctor Páez.

Ante la intensa actividad que tuvo el plantel en la primera semana de entrenamiento, se espera que para los primeros encuentros los jugadores lleguen en un 80 por ciento de su capacidad.

“Ellos llegaron listos al iniciar la prtemporada. Sabemos que con este clima, el desgaste y esta humedad en nuestra ciudad, han ido disminuyendo su intensidad. Creemos que esta semana volverán a subir su fortaleza física”, argumento Páez.

> NUEVA PIEL

En un evento donde sólo podrá ingresar medios de comunicación, mañana martes, a las 20:00 horas, en el interior de Plaza Acaya se presentarán los nuevos uniformes que utilizarán Venados de Mazatlán en la temporda 2021-2022 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que inicia aquí el 6 de octubre.