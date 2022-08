¡Misión cumplida! Val Marín terminó su séptimo 1/2 Maratón; segundo de la CDMX

Ciudad de México.- A un costado del caballito se llevó a cabo la versión 15 de la 1/2 Maratón en la Ciudad de México, competencia que vio a más de 20 mil almas y varios mexicanos llevarse el primer lugar, así como grandes figuras de la televisión correr entre los distintos atletas, como por ejemplo la guapa y linda conductora de la cadena deportiva, TUDN, Valería Marín, quien estuvo junto al exfutbolista, Marc Crosas, desde las 07:00 horas (tiempo de México) para empezar los 21 kilómetros.

En la mente de Val nunca estuvo rendirse, siempre mantuvo el mismo paso para seguir con el pelotón y así tratar de culminar de manera exitosa su séptima participación en una 1/2 Maratón. Ayer (domingo) se inscribió en su segunda competencia realizada en la Capital mexicanao y al haber completado todo el recorrido por Reforma, -avenida más importante y emblématica de la CDMX-, expresó su orgullo por haber terminado este largo trayecto, pues obtuvo su propia revancha.

"Mi séptimo 1/2 maratón, el segundo de la CDMX. Mi revancha...En diciembre sufrí mucho la carrera, no quería que la cabeza me jugara mal para este día. Pero lo logré! Obtuve mi revancha, con ayuda de Marc Crosas que me jaló hasta el final. No me paré, me sentí bien hasta los últimos km, y ahí apareció samurai Marc San y cerramos! 15 minutos menos que la vez pasada, así que objetivo logrado!", puso por escrito la colaboradora de TUDN en su cuenta de Instagram.

Valeria Marín terminó la 1/2 Maratón

Instagram valmarin_r

"¿Qué me gusta de correr? Cómo juegas con tu mente, y que compites contra ti, nadie más. El ambiente, espectacular. Más de 20,00 almas con una historia, con un entrenamiento y con una meta! Los quiero, gracias por las porras! Atte: Corredora mortal!", finaliza el largo mensaje de Val Marín en la leyenda de su publicación, el cual mantiene varias fotos de la guapa señorita antes de empezar la carrera y durante la misma, incluso un video de Crosas donde corre junto a ella.

Valeria Marín endulza los oídos de la gente y nutre su información deportiva con lo mejor del día a través del espacio "TUDN News", el cual aparece por las noches a través de la plataforma de 'streaming', Vix. Ella tiene mucho trabajo pero al ser una mujer apasionada por el deporte no lo ve de esa manera, llegar a la televisión y conocer de los demás la han ayudado a mejorar como persona, hasta ser una de las chicas más atractivas y querídisimas de la empresa ubicada en Avenida Chapultepec.