Miss Iron Bum, transformó su cuerpo por Bullying

En la actualidad el fisicoculturismo y los gimnasios se ha vuelto algo cotidiano y muy practicado pro las personas, algunas para mantener un buen físico, buen cuerpo e incluso obtener musculatura, sin embargo para una joven fue diferente, el bullying la orillo al mundo del fisicoculturismo.

La joven azerbaiyana, Bakhar Nabieva, es una celebridad en las redes sociales, producto de su cambio radical en el cuerpo. En tan solo cuatro años pasó de ser una niña cuyas piernas “parecían palitos”, a “Miss Iron Bum” (señorita trasero de acero).

La oriunda de Bakú tiene una estricta rutina de ejercicios en la que trabaja mayormente sobre sus piernas y glúteos, partes del cuerpo que más le enorgullecen y que más muestra en sus redes sociales.

“De niña era muy flaquita, mis piernas parecían palitos y mis compañeros se reían de mí. Un buen día decidí cambiarlo y empecé a hacer ejercicios. Pronto comencé a notar los músculos”, reconocía la culturista de 23 años.

En 2013 comenzó a introducirse en el mundo del fisicoculturismo. Hasta ese momento mantenía una complexión delgada, sin embargo, para el 2016 su cuerpo ya había cambiado notablemente.

“Empecé a ir al gimnasio, y no sabía qué hacer, no contaba ningún entrenador. Comencé haciendo sentadillas todos los días, no tenía ni idea de cómo construir una rutina de ejercicios correctamente”, reveló Nabieva.

Hoy, la joven radicada en Ucrania levanta hasta 300 kilos con sus piernas y es una celebridad en Instagram, en donde tiene casi 1,4 millones de seguidores. También tiene una cuenta en Youtube en la que publica distintas rutinas que aprendió después de leer varias revistas sobre el tema.

Los principales ejercicios que realiza “Miss Iron Bum” son sentadillas, prensa y extensión de piernas. También le dedica un tiempo fijo a sus isquiotibiales, gracias a ello, en el ambiente la denominaron como la mujer con “mejores piernas del mundo”.

A pesar de haber competido en la categoría de Bikini Fitness, Bakhar Nabieva reconoció que por el momento no tiene ningún interés en volver a subirse a un escenario: “Tienes que hacer una dieta muy restringida, sin carbohidratos, el entrenamiento no cede cuando no tienes energía. No quiero exponerme a tal tortura, quizás en el futuro”.

Con información de Infobae