Místico llama al equipo mexicano a quitarse los egos en el Grand Prix 2022 del CMLL

Para Místico, representar a la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el Grand Prix 2022 que se realizará el viernes 19 de agosto en la Arena México, significa tener que dejar de lado los egos con los demás gladiadores que conformarán al equipo mexicano, que se enfrentará a ocho gladiadores del Resto del Mundo.

“Tenemos que quitarnos los egos para ganar el Grand Prix, sería maravilloso obtener la victoria. Tengo 15 días para prepararme. Las lesiones me han enseñado mucho y ahora soy una persona más madura”, manifestó el “Príncipe de Plata y Oro”.

Luego de ser intervenido quirúrgicamente, el experimentado luchador volverá a pisar el ring de la México Catedral dos meses después, por lo que al no participar por el trofeo de la Leyenda de Plata, es natural que busque sacarse la espina en el Grand Prix 2022 y dé lo mejor de sí ante su público.

“Tengo una placa de 12 centímetros en mi clavícula, me siento contento con Dios, con la vida, me he cuidado de las lesiones. Desde el mano a mano con Atlantis Jr no había entrado a la Arena México. Me lesione los metatarsianos y sigo en terapia, me quitaron muletas. La lucha libre me cobrará una factura, pero en la lucha se corre el riesgo. Afortunadamente el Dr. Mario García Orozco me ha apoyado muchísimo, y es mi médico”, concluyó.