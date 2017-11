"Mochis tendrá un nuevo campeón mundial"

A lucirse.

El peleador mochitense Eduardo Ramírez buscará romper la sequía de campeones mundiales para esta ciudad al enfrentarse el próximo sábado 9 de diciembre al ganés Lee Selby en duelo donde estará de por medio el cetro Pluma de la Federación Internacional de Boxeo.

La pelea tendrá verificativo en la arena Cooper Olympic Park de Londres, Inglaterra para lo cual el "Zurdito" viajará el próximo lunes en vuelo México-Londres acompañado de los hermanos Manuel, Pedro y Eduardo Montiel que son los encargados de la preparacion de Ramírez que marcha invicto en 23 combates con tres empates y siete nocauts a su favor.

"El próximo 9 de diciembre la ciudad de Los Mochis tendrá a su nuevo campeón mundial, estoy joven, estoy fuerte y creo que en el mejor momento de mi carrera para ganar esa pelea", dijo ayer el pupilo del "Cochul" Montiel en plática con los medios de comunicación en sesión informativa efectuada en el moderno Ko Chuy Gym.

EL COMBATE.

Eduardo Ramírez está bajo la protección de la reconocida empresa Sampson Promotions y dice que irá a la lejana Inglaterra a matar o morir para traerse el cinturón del orbe en mención.

"He realizado una preparación a conciencia y vamos con todo por esa victoria, vamos a mostrar un estilo diferente al normal, no será el pegar y que no te peguen, vamos a salir con todo desde el primer round en forma contundente , con un boxeo hacia adelante y sin dejar mucho a los jueces porque vamos a la casa del campeón. Vamos listos para dar una guerra en los 12 rounds", comentó Ramírez que ya ha sostenido otros pleitos fuera de México en Uruguay y Las Vegas.

"Quiero ser campeón mundial y ese gusto nadie me lo va a quitar. Es la oportunidad de mi vida y será un gran duelo porque él es un peleador escurridizo que no pega duro pero que boxeo. Mi esquina lo conoce y ese será un punto a mi favor muy importante".

Eduardo "Zurdo" Ramírez se encuentra alrededor de cinco kilos arriba del peso oficial pero con el tiempo suficiente para cumplir sin mayores problemas con la romana.

EL RIVAL

Lee Selby (25-1 con 9 nocauts), es un peleador con mucha técnica que gusta fajarse y que será sin duda un rival de bastante peligro para el mexicano que estará en la pelea más importante de su carrera pugilistica.

El boxeador de 30 años de edad viene de sumar 21 triunfos en forma consecutiva después de haber sufrido su único revés ante Samir Mouneimme en mayo del 2009 en Inglaterra.

Sus triunfos han sido ante rivales como Jonathan Barros, Evgeny Gradovich, Stephen Smith, Y ante el mismo mochitense Fernando Montiel en octubre del 2015 en Glendale, Arizona defendiendo el mismo cetro que arriesgará ante Ramírez que le ganó a a Gradovich en mayo del 2015.