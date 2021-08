Mochitense Adrián Young cae ante Yomar Alamo

El boxeador mochitense Adrián “Chinito” Young no pudo ante el invicto puertorriqueño Yomar Alamo al caer por decisión unánime en el Oceana Heritage Park en Kissimmee, Florida.

Todos los jueces vieron ganador a Alamo con tarjetas de 98-91, 99-90, 100-89, por lo que mejoró su récord a 20-0-1, 12 nocauts.

La victoria sobre Young ha sido la tercera consecutiva de Alamo desde que empató con el candidato marginal Antonio Moran en octubre de 2019. En su batalla anterior el 5 de marzo, el joven de 26 años derrotó al mexicano Jesús Bertrand por decisión unánime.

La pelea

Alamo registró la única caída en la pelea cerca del final del primer asalto, derribando a Young con un fuerte golpe en la cabeza. Young no estaba visiblemente herido, ya que también parecía desequilibrado cuando Alamo disparó el puñetazo.

Young propuso el combate en los primeros cinco asaltos, apoyando a Alamo contra las cuerdas. Alamo aprovechó el impulso del mexicano para usar su cabeza y con movimientos laterales hizo pagar los errores de “Chinito” contragolpeando con combinaciones de dos o tres golpes.

A medida que avanzaba el combate, la agresión y la potencia de Young disminuyeron significativamente. Para el octavo asalto, el sinaloense estaba empeorando y lanzaba un golpe a la vez. El “Chinito”, que parecía exhausto, solía lanzar golpes con el brazo y, a veces, lo echaba mucho de menos cuando Alamo lo superó en el medio del ring.

Antes de la pelea contra Young, el promotor de Alamo, Tuto Zabara Jr., esperaba poder pelear contra los principales contendientes en un escenario más grande a finales de este año. Alamo cree que actualmente es uno de los mejores pesos welter junior.

"No tuve que buscar un nocaut", dijo Alamo, entrenado por el ex campeón de £ 105, Ivan Calderón. “He demostrado que soy un buen boxeador. Cuando tenía el control de la pelea, no sabía lo que significaba buscar un nocaut.

El mochitense vio disminuido su récord a 28-7-2, 22KO.