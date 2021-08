Mochitense José Félix Jr. cae en Irlanda

El boxeador mochitense José “Josesito” Félix Jr. falló en su intento de conquistar el título intercontinetal superligero de la Organización Mundial de Boxeo al caer por decisión unánime ante el irlandés Tyrone “Mighty Celt” MacKenna en combate celebrado este viernes en el Falls Park de Belfast, Irlanda del Norte. El sinaloense se mostró valiente, pero no pudo contrarrestar la altura y el alcance del espigado peleador europeo.

La pelea

El pleito inició cuesta arriba para el sinaloense, ya que en un primer round en el que había lucido bien, recibió el conteo del referee tras visitar la lona en lo que pareció un empujón por detrás de la cabeza. En el segundo episodio, el irlandés tomó la iniciativa, aunque Félix Jr. cerró bien para tratar de emparejar las acciones. El tercer episodio fue el mejor para el mochitense, ya que logró derribar a su rival, que pese a ello no dejó de atacar. Con una caída para cada quien, el cuarto giro dejó buenos intercambios, aunque con ligera ventaja para el irlandés, quien supo aprovechar su mayor alcance. La situación no cambió mucho en el quinto round, ya que pese al empuje del exretador al título Mundial, McKenna sacó mejores dividendos en los intercambios de metralla. Para el sexto episodio, “Josesito” bajó el ritmo y prácticamente le dejó toda la iniciativa al peleador local. El mexicano trató de recuperar el terreno en un séptimo rollo que inició con buena movilidad, pero fue alcanzado por una buena mano izquierda que dejó tambaleante por algunos segundos. Félix Soto le devolvió la cortesía al irlandés en el octavo round, con un potente volado de izquierda que le provocó un corte en la ceja derecha. Para el noveno, José salió con la iniciativa, aunque su rival también soltó las manos, lo que provocó un episodio parejo. Consciente de que sólo el nocaut le daría la victoria, el azteca inició con fuerza el último round, pero pese a que conectó buenos golpes, no pudo poner en predicamentos al europeo. Al término del entretenido combate, los jueces entregaron tarjetas de 97-91, 97-92 y 99-91, todas a favor del nuevo campeón intercontinental. Con el resultado, Félix dejó su récord en 39 triunfos, 30 de ellos por nocaut, 5 derrotas y un empate. McKenna, mejoró su foja a 22 victorias, 6 de ellas por la vía del cloroformo, 2 descalabros y un empate.

