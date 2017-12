Mochitense a pretemporada con Chivas Femenil

Oportunidad de oro. La futbolista mochitense Kristal Rubi Soto Cruz, fue llamada por Chivas para hacer pretemporada de cara a la segunda edición de la Liga Mx Femenil. La delantera se encuentra en Guadalajara en busca de concretar su fichaje con las actuales de campeonas del máximo circuito femenil de nuestro país.

¿Cómo te sientes por esta oportunidad?

No tengo palabras, hasta que vaya a debutar es cuando me la voy a creer y no sé como vaya a reaccionar, no me la creo que estoy aquí.

¿Cómo se da tu llegada a Chivas?

Ya estuve algún tiempo acá en Guadalajara pero no había Liga Mx Femenil, jugaba en ligas internas, ya había estado con Chivas, ya me conocían los profes, en enero iba a hacer pruebas, pero no me pude venir por la escuela, iba a venir en junio, pero la Universidad no me dejaba, pero hace un mes me decidí, vine a hacer visorías, estuve en el proceso y desde el primer filtro me dijeron que ya estaba.

¿Qué te parece la respuesta que ha tenido la liga?

La verdad yo me arrepiento de no haberme venido cuando recién me hablaron a que hiciera visorías porque nunca me imagine que iban a quedar campeonas y que iban a agarrar tanto prestigio, pero que bueno que la gente responda y que se de esta oportunidad aquí en México, ya hacía falta que se destacara a las futbolistas.

¿Qué significa llegar al equipo campeón?

Es una responsabilidad muy grande, tengo que ganarme el lugar, ya que está el cuadro titular bien formado, uno tiene que dar su mayor esfuerzo, hacer todo lo posible y si me dan la oportunidad de debutar, agarrarme de ahí y no soltarme.

¿Cómo ves el nivel en esa zona?

La verdad es que para acá para el sur el nivel futbolístico es muy alto, aunque no hubiera liga para parecía profesional, como en Copa Telmex que es un nivel muy elevado futbolísticamente hablando.

¿Has platicado con algunas compañeras que jugaron en la primera temporada?

Blanca Félix, la portera de Angostura me decía que me viniera y tengo una amiga de Los Mochis que juega en Cruz Azul Gloria Avitia, ellas me dicen que es una experiencia inolvidable jugar en un estadio tan grande y con tanta gente, que es algo que jamas en la vida de olvida.

¿Qué le dices a las jugadoras que tienen el sueño de jugar profesionalmente?

Que si es su sueño, que no desistan, el futbol es de momentos y cuando ellas tengan ese momento, que no lo desaprovechen.

¿A quién le dedicas este logro?

Mis hermanos y mis papás siempre han estado apoyándome en todo, gracias a Dios estoy donde estoy y ellos me están ayudando a cumplir este sueño.