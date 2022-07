Modelo de OnlyFans asegura que pudo ser la "Georgina" de Cristiano Ronaldo pero le dijo que no

México.- Alyson Eckmann conocida en Estados Unidos por sus redes sociales, su trabajo como presentadora y como modelo de OnlyFans ha causado sensación en el mundo de la farándula luego de que usó sus medios para relatar una anécdota que tenía muy bien guardada con Cristiano Ronaldo a quien supuestamente ella "bateó" en más de una ocasión y que además aseguró que de haber querido pudo haber sido su pareja.

La influencer conocida tambien en TikTok se volvió tendencia en la plataforma luego de que algunos seguidores le preguntaran sobre si había ido a fiestas con deportistas a lo que ella respondió que sí, dando el nombre del delantero del Manchester United lo que causó mucha intriga por lo que los fans de Alyson Eckmann indagaron más hasta que contó la historia.

A través de una serie de videos contó la travesía que vivió junto a Cristiano Ronaldo. Alyson Eckmann relata que conoció al jugador cuando militaba en el Real Madrid, ella como presentadora fue contratada para llevar la presentación del perfume del jugador, ahí fue donde tuvieron el primer cruce de miradas y donde el jugador lanzó el primer intento invitándola a su casa. Aseguró que rápido se hicieron amigos por lo que no le sorprendió la invitación.

Aunque dejó claro que no era su intención terminar en la casa de CR7 pues asegura que de aceptar iba a tener que pasar la noche ahí y era algo que no quería pues debía trabajar al día siguiente, por lo que dijo que no pero por la insistencia de una amiga suya fue que la convenció. "Yo sabía que iba a pasar su iba a su casa. Y mi amiga me dijo, no puedes decir que no", agregó la modelo que solo tuvo la condición de que cuando se quisiera ir el jugador respetaría su decisión.

Los seguidores muy intrigados pidieron más partes del relato que Alyson Eckmann les concedió y les contó que estuvo en su casa hasta las 2 de la mañana cuando decidió irse sin haber hacho algo con el jugador. Luego de ello ambos estuvieron conversando por mensajes pero una vez más ella rechazó las propuestas del jugador de verse de nuevo dejando claro que por segunda ocasión le dijo que no.

"Cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes. Yo creo que quería que yo me invitase a su casa, pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir en un taxi hasta allá", sentenció Alyson Eckmann. La última parte de la anécdota la modelo aseguró que sin problemas pudo haber sido la "Georgina" de Cristiano Ronaldo, haciendo referencia a que de haber aceptado se hubiera convertido quizá en la pareja del jugador como lo hizo la modelo argentina con quien ya tiene algunos hijos.