¡Modo Diosa activado! Alexa Dellanos cautiva con relevador conjunto negro

Estados Unidos.- No es un secreto que Alexa Dellanos sea una mujer con gran visión para elegir su ropa, en muchos de los casos sus atuendos son el 80% de que sus publicaciones funcionen pues a través de la vista atrapa a sus seguidores para darle like a sus fotos y de paso dejar alguno que otro mensaje de cariño. Y en esta ocasión no fue la excepción al publicar una imagen que dejó a más de uno con la boca abierta y hasta sin palabras.

Fue gracias a su cuenta de Instagram donde en los últimos días ha estado muy activa, ahí la modelo compartió una foto y un pequeño video donde da más detalles de su outfit que verdaderamente hizo perder la cabeza a sus seguidores por lo atrevido que puede llegar a parecer. Alexa Dellanos utilizó 3 prendas para lograr el 10 en su publicación, el conjunto de piezas en color negro y unas medias con algunos detalles en la parte más alta que solo hizo que fuera más espectacular.

Entre los que más destacó es que su cintura se ve de lo más pequeña como ya ha acostumbrado a sus fans, tambien sus atributos tiene una nueva perspectiva gracias al ángulo de la toma que hace que resalten más eso son dejar de lado la ternura de su bello rostro. Los comentarios no se hicieron esperar y conforme se avanza van más y más elevando su calidad, entre los que destacan son los de otra gran influencer como Daniella Chávez que la llamó "Diosa" y el de la pareja de Alexa Dellanos quien la definió como arte "Esto es Arte".

Leer más: Jimena Sánchez regala foto a un fan para que se la tatuara en su espalda

Con esta foto Alexa Dellanos logró cautivar a sus fans | Foto: Instagram Alexa Dellanos

Los likes son miles y miles que saben apreciar la belleza de Alexa Dellanos que cada vez se supera en sus publicaciones. Solo basta ver lo que ha hecho en las últimas semanas modelando ropa cada vez más ajustada pues está 100% segura de su figura y sabe que lo que sea que se ponga le va de maravilla. Uno de los detalles que se ha notado gracias a las fotos de la estadounidense es que es amante de la ropa en color negro, en muchos diseños han sido usados por Alexa Dellanos lo que le da más presencia.

Alexa Dellanos es una de las influencers más mediáticas de la redes sociales en la actualidad, su comunidad de más de 5 millones de fans habla por si sola y es gracias a ello que tiene la fortuna de poder ausentarse por mucho tiempo y seguir siendo la líder y es que la figura que maneja se ha convertido en un ejemplo de lo que intentan replicar pues a la vista luce espectacular.