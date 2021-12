¡Modo diosa! Brenda Zambrano deslumbra con coqueto vestido rosa

México.- Brenda Zambrano es de nuevo la sensación en las redes sociales, la influencer hizo prueba de su gran gusto por la moda y utilizó un vestido en color rosa que resaltó todos sus encantos, tanto físicos los que no se pueden percibir. Todo quedó publicado en su cuenta de Instagram en donde desde que se compartió ha ganado gran apoyo y va en aumento.

La postal pone a Brenda Zambrano frente a un espejó del tamaño de la modelo para apreciar tanto la parte frontal como la de atrás. Lo que llamó mucho la atención y que fue motivo de algunos comentarios fue lo bien que luce con el color rosa que hace un total contraste con su piel como con su cabello negro, eso lo que le da un plus ante sus fans para que se vea mucho más linda.

Como parte de una publicación en modo diosa e inalcanzable, Brenda Zambrano dejó un mensaje que puede quedar tanto para el momento como para cualquier otro, "Te ven bien y joden", haciendo referencia a estar tanto bien físicamente como ser mucho más amigable o algo por el estilo. Hay que recordar que aunque Brenda Zambrano sea una diva muy llamativa y carismática hay quienes no la pueden ver y aprovechan cualquier oportunidad atacarla y aunque es muy seguido ya son cosas que se le resbalan.

Leer más: Paige Spiranac embellece las redes con un poco de su día de entrenamiento

Así de bien luce Brenda Zambrano con su outfit rosa | Foto: Instagram Brenda Zambrano

Lo genial que se miraba Brenda Zambrano en esta publicación se puede medir como un éxito pues en solo horas más de 80 mil personas reaccionaron de manera positiva y no solo con esa publicación, no hay foto o video que no superen esa marca lo que habla del gran apoyo que tiene. Tampoco es de sorprender que todo lo que sube es para deleitar a sus fans ya es de ellos de quien vive en las redes sociales, aunque es un 50-50 en donde todos ganan.

Brenda Zambrano se ha caracterizado de ser mucho más feliz de unos meses a la fecha, luego de una operación estética en donde se retiró sus implantes ya que tuvo problemas con uno de ellos, desde ese momento vi la vida de una manera diferente y eso es lo que se ha notado al punto de que todo su contenido es top.