Mohamed Salah no jugará con Egipto por positivo al Covid-19

Egipto.- La Fecha FIFA sigue dando ùltimos reportes por parte de los Seleccionados de todas las federaciones ante el tema del Covid-19 que sigue dando de las suyas, claro fue el ejemplo que se presentò de Domagoj Vida de Croacia que estuvo en el campo por 45 minutos, y esta ocasión el balompié recibió otra noticia complicada tras el positivo del faraón Mohamed Salah.

El grandioso jugador de la República árabe de Egipto se encuentra concentrado con su Selección en busca de la clasificación a la Copa Africana de Naciones y el dìa de mañana jugarán contra Togo. No obstante, el mágnifico futbolista del Liverpool tuvo que ser aislado del grupo luego de ser victima por el coronavirus, aunque no presenta sìntomas el delantero no podrá jugar, así lo informó la Federación Egipcia de Futbol (EFA).

"Salah dió positivo por coronavirus. Aunque no muestra algún síntoma, ya tuvo que ser intervenido y aislado de todos sus compañeros". Después del comunicado, la misma Federación anunció que en las pruebas realizadas otros tres jugadores resultaron positivos sin dar nombres.

"Los laboratorios del Ministerio de Salud han apuntado que otros tres jugadores de las selecciones de Egipto y Togo han dado positivo antes del partido de nuestro partido de mañana. Al resto se les realizará una nueva prueba para descartar algùn otro caso positivo por Covid-19" Anunciaron.

Salah tests positive for COVID-19 after undergoing a second swab https://t.co/MZCnq3XgN6 — Egypt National Football Team (@Pharaohs) November 13, 2020

Suceso que pudo suceder en la llega de Salah a la capitál de Egipto, ya que en su retorno a su país natal decidió acudir en la boda de uno de sus hermanos, celebración que según señalan medios egipcios, fue el punto de contagio después de verse en distintas ocasiones s que el futbolista portaba su cubrebocas, mientras que mayor procentaje de invitados acudió sin tener la misma.

Además en esta misma semana se han presentado casos como el de la Federación Noruega de Futbol prefirió cancelar sus entrenamientos después de enterarse que uno de sus seleccionados se había integrado a ser positivo. Aparte el Reino de Suecia que enfrentará a Croacia el día de mañana confirmó que su defensa Carl Starfelt es otro caso en el viejo continente por coronavirus.

Mohamed Salah dispara al portal

Twitter Mohamed Salah

Mohamed Salah juega para el Liverpool de la Premier League desde la temporada 2017-2018 logrando un título de Champions League y uno de la liga de Inglaterra. Además fue el cobrador de penal en aquel partido contra Congo que le dió la calificación a los faraones al último Mundial de Rusia 2018.