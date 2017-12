Mohamed, la final es regia pero la vera todo México

Rayados y Tigres cuentan con las mejores nóminas del futbol mexicano, pero Antonio Mohamed está convencido que el dinero no es el factor por el cual ambas escuadras están en la final del Apertura 2017, sino que llegan a esta instancia porque son los mejores equipos de la Liga MX.

Nuevo León es una fiesta y aunque en redes sociales hay quienes comentan que la final regia solo la verán en Nuevo León, puesto que la pasión por estos equipos no va más allá del Cerro de la Silla, Mohamed defendió el clásico regio.

“Llegan los dos mejores equipos, no las mejores nóminas, si no sería muy fácil contratar los mejores jugadores y ganar. Creo que la va a ver todo el país, juegan los mejores equipos, va a ser una final muy atractiva, me parece que va a tener una audiencia muy grande”, indicó.

Para el Turco, ambos equipos protagonizarán una final soñada que se ha venido trabajando por años, pues él recuerda que cuando llegó como jugador en 1998 al Monterrey, los felinos y albiazules peleaban por no descender y ahora la historia es completamente diferente.

“La ciudad es muy futbolera, el destino me trajo a esta ciudad en el 98, me di cuenta de la pasión que hay por este deporte en esta ciudad, los dos equipos peleaban por el descenso, ninguno clasificaba a la Liguilla y hoy después de 20 años, son los dos mejores equipos del país, así que mucho mérito de la afición y de las dos directivas”, indicó Mohamed.

'Será una Final espectacular', no te pierdas el #ComentarioRayado de Antonio Mohamed sobre el pase a la Gran Final #SomosRayados ⚪ pic.twitter.com/gf8UGE9yv1 — Rayados (@Rayados) 4 de diciembre de 2017

Por lo pronto, el timonel de la Pandilla quiere disfrutar el momento, consciente que la adrenalina estará al máximo en unos días; mientras, está soñando despierto que el próximo domingo tendrá la copa con el Monterrey.

“Esto es algo histórico, agradezco ser parte de esta final histórica, el rival es muy difícil, viene jugando finales, tiene mucha jerarquía, nosotros tenemos la ilusión de un grupo de hombres que quieren ser campeones. Me visualizo con la copa a mi lado, es lo que todos soñamos, soñamos despiertos, el tema es cuando ocurre la realidad. Vamos a ver para qué somos capaces”, apuntó.

Con información de Medio tiempo