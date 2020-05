Moisés Muñoz: 'Nunca pasó por mi mente jugar en Chivas'

México.- Sin duda alguna Moisés Muñoz fue uno de los grandes ídolos del América en la última década, y después de su retiro parecer que su amor por las Águilas sigue mas vivo que nunca, confesando que nunca pensó jugar para el odiado rival de los capitalino.

En una charla con TUDN (empresa para la que labora actualmente) Moisés comentó sobre la dificultad que fue llegar con América para suplir a Guillermo Ochoa, además de lo que fue cumplir una meta al vestir los colores 'azulcremas'.

Mi sueño siempre fue jugar en América, afortunadamente pude cumplirlo y no pasaba por mi mente jugar en Chivas", expresó el portero, de quién nunca se habló haya tenido ofertas de los tapatíos.

Por otro lado se le preguntó al michoacano sobre la posibilidad de convertirse en director técnico en algún momento para volver a representar a la institución americanistas, pero ahora desde los banquillos, a lo que respondió con una negativa de momento.

No dirigiría ni a Chivas ni América, ni a Cruz Azul ni a ningún otro equipo porque ni siquiera tengo título de entrenador y no tengo ninguna intención", se sinceró el ex jugador de 40 años de edad.