Moíses Muñoz se resigna ante la mudanza de Morelia a Mazatlán

México.-El tema sigue dando de que hablar. La mudanza de Monarcas Morelia al puerto de Mazatlán parece ser ya un hecho, y en las últimas horas varios ex jugadores y personalidades al rededor del equipo “purepecha” han levantado la voz, tal es el caso del ex portero, Moíses Muñoz, quién opinó al respecto.

Muñoz, quién fuera portero de Morelia por más de 10 años desde su debut en 1999, comentó en una entrevista con 'Marca Claro' que a pesar de que es americanista, lleva en el corazón al Morelia y le guarda un gran respeto desde salió de la institución, por lo que lamenta el cambio de ciudad.

“Lo hice en cada partido, lo hice en cada entrenamiento, con mucho profesionalismo, y me olvidé por completo en ese momento, en esos años en que estuve en Morelia; del tema del América, solamente los veía como rivales y quería ganarles siempre, para mí era sumamente importante ganarle al América cada vez que jugué contra este equipo", mencionó 'Moi'.

Sobre el tema polémico que es la mudanza de Monarcas a Mazatlán Sinaloa, el arquero se mostró un poco decepcionado por la decisión, y afirma que la plaza es un territorio tradicional futbolero gracias a los fieles aficionados, además que prefiere esperar a que la noticia se vuelva oficial para declarar todo su sentir al respecto.

Te soy muy honesto, me gustaría que no se le quitara este equipo, esta imagen que tiene ya la ciudad, el estado realmente, es parte ya de la tradición de nuestro estado, de nuestra ciudad, no me gustaría, pero parece inminente, entonces en cuanto sea oficial haré un pronunciamiento al respecto, por el momento quiero mantenerme al margen", agregó.