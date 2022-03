¡Momentos! Alexa Dellanos disfruta cada una de las experiencias que se le cruzan en el camino

Estados Unidos.- Si alguien sabe como disfrutar cada momento que se le presenta en sin duda Alexa Dellanos, la modelo internacional es una encantadora motivadora a vivir cosas cada vez más increíbles, solo basta con ver sus redes sociales para darse cuenta de ello. Y por si eso no quedara claro en algunas de sus últimas publicaciones ha compartido mucho de ello, viajes, estancias en lujosos lugares, ropa de marca y claro lo más importante disfrutar de todo como si no tuviera una nueva oportunidad.

A través de su cuenta de Instagram Alexa Dellanos comparte claro está lo más destacado de sus días, incluso hasta todo lo que hace pues en ocasiones son cosas tan increíbles que es imposible dejarlo para otro día. Y aunque hay ocasiones en donde satura mucho de algo, nunca es suficiente para sus fans quienes han aprendido a amarla con todo y la intensidad y lo extravagante que es la modelo.

Alexa Dellanos desde la playa robando corazones | Foto: Instagram Alexa Dellanos

En lo que va de este 2022 ya hay gran cantidad de material para hablar y hablar de Alexa Dellanos, pero tambien experiencias que se van quedando en la memoria de todos. Los atuendos llamativos son algunos de los momentos que más se quedan en la mente de sus seguidores. Hace algunas semanas fue la sensación en las playa en California, un par de días regaló fotos descomunales que fueron seguramente el mejor regalo para sus millones de fans, tambien de esa forma ha dado otras sorpresas con los paseos en avión para poder ir a todos los lugares que desea sin problema.

No se pueden dejar fuera todas las prendas que desataron la locura, no son trajes de baño pero si ropa que al ser altamente atractiva se lograron quedar en la mente de muchas personas, siendo seguro que muchas de esas fotos ya sean parte de la colección de algunos fans. No es un secreto que Alexa Dellanos tiene un gran gusto por la moda y una figura especular por lo que sea que use es para ser el centro de atención.

Otro momento para Alexa es pasarla relajada en todo momento | Foto: Instagram Alexa Dellanos

Y claro si hay paseos en lujosos aviones y yates, ropa carísima tambien hay alojamiento en lugares increíbles. Solo en un par de publicaciones Alexa Dellanos compartió algunos edificios con vista al mar increíble y otros en la ciudad en Miami que es de su ciudad favoritas para dar el paseo y ser la mujer más bellas por las calles. Aunado a los lujos Alexa Dellanos tambien ha tenido mucho control de autos carísimos como Ferrari en los que se ha paseado por los Estados Unidos, toda una experiencia pasar los días con la modelo quien disfruta cada momento.

Lo más impresionante es que todo esto ha sido apenas en 2 meses del 2022, su poder económico es tan grande que puede darse los lujos más intensos y lindos para que sus redes sociales siempre estén con el mejor contenido y de paso generar un poco de envidia de la buena por verla disfrutar de todo por lo que ha trabajado como una de las influencer más seguidas en la actualidad en las redes sociales.