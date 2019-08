Monarcas vence a Tiburones en la jornada 8 del Apertura 2019

Morelia.- El Veracruz sigue hundiéndose. Ya son 34 los cotejos sin victoria de los escualos en Liga BBVA, pues en el arranque de la Jornada 8, no pudo ante un Morelia que hilvanó tres duelos sin derrota luego de vencer 1-0 a los Tiburones.

Los purépechas han tenido una nueva cara desde que llegó el técnico Pablo Guede, pues en los tres compromisos en los que el estratega argentino ha trabajado con el equipo, suma dos victorias y una igualada.

Veracruz se muere de nada. Ya en su primer duelo sin Enrique Meza, quien renunció luego de caer en casa con Querétaro a media semana, la visita se fue con un 0-0 poco probable al medio tiempo que se dio más por la falta de tino de los rojiamarillos que por el buen planteamiento jarocho.

Pero en el complemento no contaron con la misma fortuna pues desde el 50' sufrieron con una pelota que fue al palo, tras un manotazo de Sebastián Jurado quien rechazó un remate de Fernando Aristeguieta, y al 71' se vieron abajo en el marcador con un remate de Lucas Villafañez que aprovechó un servicio del "Chispa" Velarde para adelantar a la monarquía.

¡ G A N A M O S ! ❤️��



Los tres puntos se quedan en el Coloso de Quinceo, ¡Gracias afición por todo su apoyo! ������������#AMORelia �� pic.twitter.com/71I4rsp57a — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) August 31, 2019

Los escualos no reaccionaron e incluso minutos después, y tras revisar el VAR, Erick Yair Miranda anuló un tanto de Aristeguieta luego de que el venezolano meciera las redes con un tanto que le pegó en el brazo sin querer, por lo que el central no validó el gol ya que la nueva reglamentación de la FIFA prohibe que las dianas cuenten si son empujadas con la mano, haya intención o no.

El próximo viernes 13 de septiembre Veracruz puede continuar haciendo historia mundial de juegos sin victoria, o romperla ante Cruz Azul.

Por su parte, Morelia llegó a 10 puntos que lo acercan a puestos de Liguilla.