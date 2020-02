Monarcas vs Xolos: (Resumen, goles videos) Jornada 6 Liga MX

Morelia.- Las acciones del juego entre Monarcas y Tijuana dejaron mucho que desear en gran parte del enfrentamiento, los locales mostraron un poco más de iniciativa que los dirigidos por Quinteros que al parecer el empate le benefició.

Desde muy temprano el balón y el control del juego era para Monarcas quienes con poca idea era quien proponía un poco más que los visitantes, quien fue el jugador más activo de Monarcas en los primeros minutos fue Mario Osuna que con grandes intervenciones ante el arco de Lajud ponía en predicamentos el cero del equipo rival pero en ninguna estuvo fino.

Luego de varias oportunidades en una jugada fortuita José Ortíz se plantó a las afueras del área de Xolos y con un disparo mal ejecutado asistió a Fernando Aristeguieta que con un choque al balón logró marcar ante el lance de Gibran Lajud, el gol cayó a los 44 minutos del primer tiempo. Así finalizaron los primero 45 minutos.

Ya para el segundo las cosas cambiaron, Xolos se fue al frente y en pocas jugadas y ya con Bryan Angulo en el campo encontraron el empate pero el VAR lo anularía por un fuera de lugar.

Las cosas darían un gran cambio cuando, Mauro Lainez se armó de valor y se metió al área de los locales a lo que Martínez llegó tarde para cometer falta derribando al mexicano otorgándole un penal. Mismo que cobraría Angulo para marcar su primer gol en México y primero de Xolos en el juego a los 76 minutos.

Desde ese momento no hubo jugadas de peligro, así finalizó el partido con la división de puntos. Con este resultado no salieron beneficiados pues no pudieron salir de los últimos lugares de la clasificación, para la siguiente jornada, Xolos recibe a Chivas mientras que Monarcas visita a los Pumas.