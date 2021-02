Mónica Vergara visitó el Pumas vs Bravas en busca de jugadoras de calidad para el "Tri"

Ciudad de México.- Este miércoles La Cantera, casa de entrenamiento de los Pumas tuvo la visita de la Directora Técnica de la Selección Mexicana Femenil, Mónica Vergara con la finalidad de ver el partido entre Pumas y Bravas y así valorar a los planteles para un posible llamado al tricolor en la siguiente convocatoria.

Mónica Vergara quien recientemente tomó el puesto de entrenadora de la Selección Mayor Femenil ha arrancado con todo para tener el mejor trabajo posible antes de que los duelos importantes del combinado mexicano se presenten. Vergara llegó en lugar de Christopher Cuellar quien con más de 10 años en la institución llevó a México a varias justas, pero no ganó nada importante.

Se espera que lo otros duelos del torneos sean visitados por la estratega de acuerdo a los tiempos de los clubes y de su agenda, además de las restricciones que puedan existir por la pandemia, pero se piensa que serán los 18 equipos los que tengan la visita del cuerpo técnico del Tri.

Esa será la consigna de Mónica quien por primera vez tiene un cargo tan importante dentro del futbol mexicano, como ser le entrenadora de la Selección Mexicana Mayor. Con ellos llegó su primera convocatoria apenas hace unos días donde hizo el llamado de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil den pocas jornadas, tuvo algunos entrenamientos y las conoció un poco más.

Pero ahora con su recorrido por los duelos del torneo tiene más que claro que su escauteo servirá mucho más de lo que pudieran pensar pues sus apuntes son fundamentales para saber quienes merecen la oportunidad de un llamado.

¡¡ A lucirse !!



Mónica Vergara, DT de @miseleccionmx, está en la Cantera y ya hace sus primeros apuntes del compromiso entre @PumasMX y @FemenilFcJuarez



¿A Quién de Pumas y Bravas llevarías al Tri Femenil?#CreandoOportunidades ⚽️#PorLaEducación pic.twitter.com/Wgpsy0klHO — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 3, 2021

Aun es muy pronto para valorar el trabajo de Mónica pero el estar desde el primer momento ya muy involucrada hace que las jugadoras le tengan mucha más confianza y que puedan entender los que quiere para su planteamiento.

Por ahora no hay nada confirmado de un posible partido de preparación para el equipo, aun así no quita los ánimos de tener una base de nombres para un posible nuevo llamado. La meta más cercana se es el Mundial de 2023 que se disputará en Australia y Nueva Zelanda, ese será el objetivo que deben plantearse ya que desde hace un par de años no se accede a un Mundial.