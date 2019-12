Morales espera asistir a su primera Universiada Nacional en 2020

Paúl Morales, con la mira en la Universiada.

Culiacán, Sinaloa.- El navolatense Paúl Baltazar Morales Bojórquez, tres veces medallista en campeonatos panamericanos juveniles, dio a conocer que se tomará un descanso en este cierre de año y enero de 2020 para tratar de recuperarse con miras a su primera Universiada Nacional.

RECESO

Morales, estudiante de la licenciatura de psicología en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha tenido que hacer un gran esfuerzo este año para mantenerse entre los mejores de México debido a una lesión del menisco de la rodilla derecha, por lo cual tuvo que ser operado en Ciudad de México.

“Me operó el doctor Salvador García. Los gastos corrieron a cargo de la Conade (Comisión Nacional del Deporte), por el seguro que tengo aquí en el CNAR (Centro Nacional de Alto Rendimiento) y estoy agradecido por la atención que he tenido”, indicó el navolatense.

Cabe mencionar que este año, Paúl Morales se proclamó bicampeón de la Olimpiada Nacional.

“Estoy muy agradecido por el apoyo que he tenido de mi tío Orestes Morales, quien también me entrena y alguien que me motiva a superarme cada año”, comentó el gladiador quien ha conseguido dos medallas de plata y una de bronce en certámenes continentales juveniles.

En 2018, Morales obtuvo la medalla de plata en el Panamericano Juvenil de Luchas Asociadas celebrado en la ciudad de Fortaleza, Brasil.

Morales también agradeció el respaldo que ha recibido del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), que dirige Paola Moncayo Leyva, así como del Ayuntamiento de Navolato y del secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Mahonri Motors.

"No quiero exponerme a lesionarme de nuevo y creo que en febrero o marzo ya podría estar listo para las competencias. Mi meta es asistir a la Universiada Mundial, pero primero hay qye conseguir el pase en la etapa nacional, con el apoyo de la UAS", señaló el luchador navolatense.

Antes de entrar a la UAS, Paúl estudió en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (Inecipe).

Po su parte, el entrenador Orestes Morales indicó que este año se han sumado otros 20 elementos, a quienes entrena en Navolato. Las prácticas las llevan a cabo en el Polideportivo Briseida Acosta Balarezo