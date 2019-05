Morales se queda cerca de calificar a Panamericano

Paúl Morales, en el podio, con el segundo lugar.

Culiacán, Sinaloa.- Por esfuerzo no quedó. El navolatense Paúl Baltazar Morales Bojórquez se quedó muy cerca de clasificar al Campeonato Panamericano Juvenil en luchas asociadas, al caer este domingo en la final del evento selectivo nacional que se celebró en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

El certamen era el último filtro para definir a la selección mexicana que tomará parte en la justa continental, a efectuarse del 3 al 6 de junio en Guatemala.

LA COMPETENCIA

En el torneo nacional, el triple medallista panamericano se impuso en su primer combate ante Chiapas por diez puntos contra cuatro, lo cual le dio el pase a la final.

En la disputa por el primer lugar, Paúl Morales se encontró con un rival ya conocido, Dilan Flores, del estado de Nuevo León.

El duelo resultó cerrado como se esperaba y Flores terminó llevándose la victoria con apretado marcador de 3-2, para conseguir su boleto al Panamericano Juvenil.

El combate fue en la división de los 130 kilogramos.

“Fue una lucha dura ante un rival fuerte. Me estuvo dando golpes en la cabeza que no son permitidos, le reclamé eso a los jueces, pero no castigaron a mi rival”, comentó el navolatense, quien estuvo acompañado de su tío y entrenador Orestes Morales.

Paúl Baltazar dijo que este resultado no lo desanima. De alguna forma tendrá la oportunidad de cobrar revancha, porque podría toparse con Dilan Flores en la Olimpiada Nacional que se realizará del 7 al 10 de junio en Chetumal.

“La Olimpiada es muy importante para mí, porque voy en busca de mi quinta medalla y en caso de conseguirla me permitiría mantener la beca del ISDE”, externó Morales quien el año pasado logró colgarse el oro.

Asimismo, reiteró su agradecimiento por el apoyo que ha recibido del Ayunta-miento de Navolato, del ISDE, del Inecipe y de Renato Ocampo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.