Morelia: Pablo Guede dejaría su cargo como técnico en Monarcas

Morelia.- La nueva noticia es que se rumorea que el entrenador argentino, Pablo Guede ya no continuaría en la dirección técnica de Monarcas Morelia ya que la renovación de su contrato no se efectuaría.

Guede quien en las últimas temporadas le ha dado un estilo de juego al equipo purépecha vivió su último torneo de acuerdo con David Medrano quien asegura que ya no continuará dado que no se llegó a un acuerdo económico y por ende su contrato no se renovaría.

Guede y la directiva no pudieron llegar a un acuerdo económico. El técnico hizo un buen trabajo y quería una mejora salarial importante. Negociaron y entre la pandemia y la devaluacion del dolar no hubo arreglo".

Por su parte el equipo de Morelia se ha mantenido muy hermético desde que las escuadras entraron en confinamiento hace ya más de 2 meses. Apenas este viernes el Torneo Clausura se dio por terminado de manera anticipada ya que las condiciones no eran las adecuadas y con eso el argentino no pudo completar su último campeonato dejando al equipo en noveno lugar con 14 puntos solo a 1 de zona de liguilla.

Nosotros también lo extrañamos, ¡Pero lo más importante es la salud de todos!



Gracias afición, por mostrar tu #AMORelia en todo momento en el #CL20❤️�� pic.twitter.com/TibaTOrYDB — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) May 22, 2020

Al frente de Monarcas estuvo en dos torneos de Liga MX y uno más en Copa, donde sumó 24 partidos, 12 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Pero por ahora no es nada oficial su destitución y menos ahora que se vienen posibles cambios que involucran directamente al equipo purépecha en una posible mudanza de sede, con destino a Mazatlán, Sinaloa. La cual podría darse a conocer la siguiente semana.

