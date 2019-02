Morelia elimina al Puebla en la Copa MX

Morelia y Puebla empataron en los octavos de final de la Copa MX, al final hubo dos expulsados, se fueron a penales y ahí salieron claros vencedores los jugadores de Monarcas.

Lucas Cavallini, con un cabezazo entre dos defensas, abrió el marcador al minuto 48. Cuando todo indicaba que los camoteros calificarían a cuartos de final, Antonio Soto López, cometió un autogol que dio vida a los purépechas al minuto 86.

Después se calentaron los ánimos, y el árbitro tomó la decisión de expulsar a Mario Osuna y a Lucas Cavallini en tiempo de reposición.

Este es el resumen (con todo y penales ��) de la batalla de hoy ����



Luchamos, lo buscamos y el triunfo fue Rojiamarillo ❤�� pic.twitter.com/AmV4RnW4hq — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 27 de febrero de 2019

Ya en penales, los del equipo de Morelia se mostraron contundentes.

Primero cobró el capitán Arreola, del Puebla, tiró fuerte pero la estrelló en el travesaño.

El peruano Sandoval, del Morelia, le pegó suave, al centro, y como el portero se lanzó hacia su lado derecho, anotó gol para dar ventaja a su equipo.

Vino Noroña, disparó pegado al poste derecho, pero el portero moreliano atajó.

Tocó el turno a Sebastian Vega, pegó un riflazo para el 2-0 de Monarcas en la tanda.

Después vino el tercer fallo al hilo del Puebla. Orozo, cobró pegado a la basa del poste derecho del arquero, que se lanzó y atajó de nuevo para mantener el 2-0.

Gastón Lezcano marcó el gol que dio a Morelia su pase, con el 3-0 en la tanda y con dos tiros restantes por equpo.

Este martes dentro de los octavos de final juegan también Dorados vs Atlas, Xolos vs Alebrijes y América vs Pachuca.