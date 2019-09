Moreno asume el reto y quiere responder donde lo pongan

Mazatlán, Sinaloa.- Francisco Javier Moreno fue uno de los lanzadores más utilizados por Venados de Mazatlán la temporada pasada, dentro de la Liga Mexicana del Pacífico.

Además respondió con grandes números 2.15 de efectivadad en más de 50 entradas lanzadas, es por eso que sabe que la exigencia en su accionar irá en aumento esta campaña.

La verdad me siento contento de estar ya entrenando con el equipo, tengo que tratar de mejorar, ser un poco mejor que el año pasado, para cumplir con la meta que es volver a ser campeones, dijo Francisco.

Sobre las espectativas y los buenos números que ha dejado los últimos años, Moreno sabe que la exigencia irá en aumento para esta temporada pero trabaja con todo desde los primeros días para estar a tope y volver a responder cuando sea tomado en cuenta por el mánager y en el rol en el que deseen emplearlo.

“Gracias a Dios el año pasado tuve una buena temporada, pero aquí estamos trabajando para mejorar y estar a la disposición del mánager, primero que nada para ganarse un lugar en el equipo, donde se me necesite ya después ver el lugar en la rotación en el que me vayan a utilizar y trabajar para mejorar”, comentó Moreno.

Sobre el status que ocupará en el equipo, Moreno dijo no saber nada sobre la posibilidad de ser parte de la rotación abridora del equipo este año.

Pero afirmóe que la directiva se encuentra en reuniones para definir este punto y es una posibilidad, también comentó que se siente cómodo como relevo y tratará de dar lo mejor en donde lo pongan.

La verdad, me gusta abrir, pero me siento también cómodo como relevo y yo estoy a las disposición del mánager en donde el me quiera poner, sentenció el lanzador nacido en Los Mochis, Sinaloa.