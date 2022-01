Morgan Ketzner cautiva a sus seguidores luciendo extravagante outfit de marca de refresco.

La modelo Morgan Ketzner se ha convertido en una consentida no solo del mundo de las pasarelas, sino también de las redes sociales donde ha sabido explotar sus encantos con diferentes vestimentas en cada una de sus publicaciones.

Morgan Ketzner es una modelo estadounidense que ha ganado gran popularidad en redes sociales al compartir su trabajo realizado para diferentes marcas de ropa, así como de trajes de baño donde se ha robado las miradas.

La joven de 28 años es oriunda de Minnesota, Estados Unidos y desde joven mostró sus inquietudes por el mundo del modelaje, comenzando en el 2013 a ejercer como modelo teniendo actividad en fotografías para editoriales de México, Europa y Corea del Sur.

Leer más: Yuliett Torres regala increíbles imágenes para todos sus amados seguidores

En esta ocasión Ketzner sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar su belleza con un extravagante outfit de la marca refresquera Coca Cola, el cual consta de pantalón y sudadera holgados como un pans, pero eso no ha impedido que se robe las miradas.

La publicación de Morgan no paso desapercibida alcanzando miles de me gusta y comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar. Esta no es la única ocasión en que ha cautivado a sus fans, pues en una de sus últimas publicaciones dejo ver su espectacular figura en un lindo traje de baño de color blanco.

Publicación de Morgan Ketzner luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Morgan Ketzner se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, donde ha dejado ver algunos aspectos de los viajes y días de descanso que tiene, además de mostrar parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 971 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.