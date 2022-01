Morgan Ketzner se roba las miradas de sus seguidores luciendo su figura en traje de baño.

La modelo Morgan Ketzner se ha encargado de robarse las miradas de propios y extraños en redes sociales donde se ha convertido en toda una sensación gracias a mostrar su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones compartidas.

Morgan Ketzner es una joven modelo que desde temprana edad decidió incursionar en el mundo de las pasarelas, donde ha deleitado a sus fans no solo en los eventos y revistas en las que aparece modelando diferentes marcas de ropa y trajes de baño.

La joven de 28 años es originaria de Minnesota en Estados Unidos, y ha tenido algunas apariciones en publicaciones de la revista Sports Illustrated, así como en algunas empresas editoriales de México, Europa y Corea del Sur, y recientemente se ha hecho de un lugar en las redes sociales donde muestra su belleza en cada momento.

En esta ocasión Ketzner se robo las miradas de sus seguidores luciendo su espectacular figura y traje de baño blanco luciendo como todo un ángel, luciendo el top y una pequeña falda dejando ver sus mejores curvas desde la playa de Tulúm, Quinta Roo en México.

Publicación de Morgan Ketzner robándose las miradas en traje de baño/Foto: Instagram

La publicación de Morgan que utilizó para dar publicidad al traje de baño que estaba utilizando no paso desapercibida y recibió decenas de comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar, además esta no es la única ocasión en los últimos días donde la modelo estadounidense deja ver su figura en traje de baño.

Morgan Ketzner se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, mostrando algunos aspectos de sus viajes y días libres que se toma en los cuales luce hermosa con diferentes outfits, además de dejar ver su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 900 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.