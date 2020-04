Mr. Iguana: Perdí la lucha, pero gané bastante

Culiacán.- El sábado pasado volvió a la actividad la Lucha Libre AAA, en donde el culiacanense Mr. Iguana demostró de qué estaba hecho al ponerse al tú por tú con el experimentado Dr. Wagner Jr. El reptil más fino se llevó la derrota, pero, más que ello, miró este duelo como un escenario ideal para mostrarse y demostrar que tiene las bases para sobresalir en el deporte espectáculo.

¿Cómo has vivido la situación del COVID-19?

¿Cómo te sigues preparando?

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

¿A los luchadores qué tanto les ha afectado con respecto al lado económico?

¿Platícame de este formato que salió el sábado pasado, Lucha Libre Fighter?

¿Cómo te sentiste en esa lucha contra Dr. Wagner Jr.?

Fue una sorpresa porque los aficionados votaron para que se diera esta lucha. Cuando me dijeron, tenía cinco minutos para asimilarlo, porque iba a subir. Me tocó con una leyenda, has de cuenta que me brinqué años de carrera para llegar a luchar con una.

Me sentí bien, con una gran oportunidad de poder lucir y de que la gente viera mis aptitudes. Quería mostrarle lo mejor de mí al señor, y la verdad que es un luchadorazo.

Disfruté mucho la lucha, él también la disfrutó. Cuando terminó la lucha platicó conmigo y me dijo que le recordaba cuando luchaba contra Místico en sus inicios, y me motivó para en un futuro más resaltar como lo hizo".