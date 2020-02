Mr. Iguana, un embajador muy fino

Culiacán, Sinaloa.- En el 2009 apareció en el encordado del parque Revolución, Mr. Iguana, gladiador que comenzó como rudo, pero con su personalidad logró ser aceptado por la afición. Pasó el tiempo y el luchador optó por abrirse dentro del país al lanzar una apuesta a los diversos promotores a quienes les advertía que si lo llevaban a su función y no lograba que los presentes tuvieran alguna reacción, él no cobraría.

Más de un promotor aceptó el reto y en dos años, ninguno de ellos tuvo alguna queja con el desempeño del gladiador, a quien su carisma, entrega y habilidades dentro del encordado le permitieron ingresar al roster de la lucha libre Triple A, en donde ya es de los favoritos de la afición. Para Mr. Iguana su trabajo es fundamental para darle otro rostro al país sobre lo que es Sinaloa, aprovechando para mostrarles la alegría que irradian los culiacanenes.

“Yo soy la parte de Culiacán que la gente no conoce. Ellos creen que hay narcos, que somos de rancho. Me preguntaban si traía drogas, cuando yo traigo otras cosas. Me dicen de mi manera de ser y hablar, pero así somos los culichis, a donde quiera que vayamos hay alguien que quiera estar con nosotros porque somos ocurrentes y buenos”, expuso el reptil más fino, quien a su llegada al centro del país formó pareja con el luchador Fresero Jr., la cual se hacía llamar Los Parientes.

Fresero es de Naucalpan, pero él quería ser culichi. Su personaje asemejaba a un narco y alguien que escuchaba corridos. Cuando hago pareja con él le comento que lo que personificaba era muy negativo y optamos por mostrar una burla al narco. La gente lo tomó muy bien y nos decían: no sabíamos que eran así los culichis, que eran divertidos, humildes y tenían una fiesta”.

¿Quién es la persona que encarna a Mr. Iguana?

Mi nombre es Santiago Ibarra, soy licenciado en ciencias de la comunicación y productor en la estación Radio María, tengo 31 años. Mr. Iguana nace el 24 de julio de 2009 en el parque Revolución, donde debutaron Julio César Chávez y todos los luchadores culichis. La mayoría de mi carrera la hago aquí, hasta que decido salir para buscar dedicarme a la lucha libre en un 90 %.

¿Cómo fue tu niñez?

No carecí de nada, mi familia siempre me dio todo en el aspecto de educación, casa, pero cuando entro a estudiar comunicación, por ciertas diferencias salgo de mi casa, por que también empiezo a entrenar lucha libre, cosa que no les gustó. Nadie de mi familia es luchador, mi abuelo quería ser boxeador y le gustaba la lucha libre, pero el falleció unos meses antes de que debutara y no me vio luchar.

¿Sueles dedicarle tus luchas a él?

Pienso que mi manera de ser, tanto el carisma que genero y la manera en que me llevo con mis compañeros es una imagen de él; era muy bravo, a pesar de yo ser una persona muy tranquila.

Cuando empezaste a entrenar lucha libre, ¿pensaste que algún día debutarías o solamente era para quitarte el gusanito?

Para quitarme el gusano, jamás pensé que iba a llegar hasta este punto. Uno sueña, este personaje lo tenía diseñado desde que era niño, así tal cual. Elegí la iguana porque quería un personaje que fuera de la ciudad y aquí hay muchas. Me basé en pintura de personajes, como un luchador japonés llamado The Great Muta, miraba los movimientos de las iguanas y crecí viendo a la Parka a Eddie Guerrero, cómo hacían cosas graciosas en el ring y cómo su carisma llegaba a todos los niños y adultos. La lucha libre es un espectáculo, pero todos sus movimientos y llaves no se aprenden en videos.

¿Qué tan difícil fue para ti llegar hasta aquí después de salir de Culiacán, donde la actividad de lucha libre es casi nula?

Es muy difícil. Ha sido un caso raro el mío, que en una ciudad tan atípica como Culiacán llegara a ese lugar. Para empezar, nadie quiere salir de aquí, mis compañeros no salen porque quieren que les traigan todo, y uno tiene que hacerse de un nombre. Hasta ahorita las oportunidades se han dado y cuando me presento la gente me agarra.

Cuando sales de aquí no faltaron los comentarios acerca de tu personaje, ¿cómo es que lograste convencer a los aficionados?

Los convenzo de la manera de que les gusta mucho lo que hago. La gente aplaude y agarra mucho el personaje. Hay mucho fanático que dice: ‘está flaco, no tiene cuerpo de luchador, no lucha, puras payasadas’, pero lo mismo decían de la La Parka, quien acaba de fallecer y ahora dicen que es un luchadorazo, ahora entienden que es espectáculo. Antonio Peña decía que el mejor luchador es el que está en taquilla. La Parka no se hizo famosa haciendo llaves ni vuelos, sino bailando y haciendo shows. Tengo mis bases como luchador, entreno jiu jitsu, me encanta el llaveo, pero es un sector más pequeño la que me quiere ver haciendo eso y es una gran mayoría a la que sí, y yo le hago caso a la mayoría.

¿Cómo se da tu llegada a Triple A?

Se da en un show en Monterrey, Konnan me ve y me dice: he escuchado de ti, quiero verte en un show de Triple A que habrá en Saltillo. Le gustó y me comentó que debutaría para ver qué opinaban los directivos. En mi presentación causé sensación, Konnan me agarró de proyecto y el 2020 ya empezamos con contrato por tres años. Dicen que la empresa roba nombres, pero yo tengo registrado el mío.

¿Cuál es la diferencia entre el circuito independiente y Triple A?

Es un espectáculo más completo. En el circuito independiente tenía que luchar más, por así decirlo, y no es que no luche ya, sino que ahí son muy exigentes. No es que lo haga, sino que mi personaje da para otra cosa. En Triple A caigo como anillo al dedo. No quiero decirlo así, pero desde que falleció La Parka queda libre un nicho muy importante y me han empezado a decir desde que entré que les recuerdo cuando iba iniciando él, porque los niños me agarran y le agrado a la gente. No quiero pensar que seré como él, pero creo que seré algo diferente en la empresa y la lucha libre en México.

¿Te hubiera gustado luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre?

Sí, y no lo descarto que luche ahí, porque claro que tengo que pisar la Arena México. De hecho mi plan era luchar ahí, pero llegó Konnan con esta propuesta.

Háblame de Estados Unidos donde ya tienes cartel.

Me di a conocer aquí, pero en Estados Unidos empecé a hacer mi carrera en algunas promotoras fui al Wrestlecon. Allá conozco a luchadores gringos que me aconsejan con respecto a mi personaje. Me ayudó mucho que sé hablar inglés. Cuando iban compañeros mexicanos yo les ayudaba a traducir.

Sin máscara y cabellera, ¿cuáles son los planes y metas de Mr. Iguana?

Sin ellas no puedo apostar nada. Si yo no apuesto nada es porque estoy confiando en mi personaje. En luchas de apuestas la gente espera que se enfrente y alguien pierda algo. En mi caso para qué quiero una rivalidad si yo puedo luchar con todos y dar show y eso es lo que la gente va a ver. Si la gente me va a ver a mí y no una rivalidad, eso será éxito para mí. Hay gente que le están dando para arriba porque perderá la máscara o cabellera y yo no quiero eso. Quiero que mi crecimiento sea orgánico.

Mr. Iguana: "Después de 11 años como independiente, llegué a Triple A"@MrIguana https://t.co/CR6Ut61CKm — Más Lucha (@mas_lucha) January 30, 2020

Háblame acerca de la entrada que hiciste y se hizo viral.

Un luchador me dijo te apuesto a que no sales con tal canción y jamás pensé que se hiciera viral, significa que la gente disfruta. Esa entrada representa para mí el cómo somos los aficionados a la lucha libre, ocurrentes. La gente espera con la entrada de un luchador que se emocione y prenda el lugar. Yo entro bailando y la gente se agarra de mí y hacen una línea, porque es un espectáculo, porque si pagaron un boleto es para divertirse. La lucha libre está creada para desestresarse. En este caso, fue decir: la voy a hacer pero me siguen y los demás luchadores me hicieron caso. Tal vez lo vuelva a hacer.

¿Qué mensaje le envías a la afición?

A la afición le digo que gracias por el cobijo que me ha dado. No se desesperen, pronto vendrá todo el roster, no me olvido que aquí nací. A la gente en general, les digo que aquí hay mucho talento y ese talento no lo rezaguen aquí, sino hay que exponerlo, para que afuera sepan que no solo es violencia. El chiste es salir, tal vez costará, pero valdrá la pena.