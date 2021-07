Muere "Zizinho" padre de Giovani y Jonathan Dos Santos a los 59 años de edad

México.- Triste noticia para el futbol mexicano, una exfigura de los años 80's con el Club América como lo fue Geraldo Francisco Dos Santos Javier mejor conocido como "Zizinho" ha muerto este jueves 29 de julio a sus 59 años de edad. La causa de su muerte no han sido confirmadas.

Zizinho, padre de los futbolistas mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, es recordado portando los colores del Club América, se hizo famoso anotando los disparos en los arcos rivales. Entre los años de 1980 a 1982, que aunque se fue regresó poco tiempo después para jugar con el equipo hasta 1991 que fue su retiro oficial de las canchas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La noticia de la muerte de Zizinho comenzó a circular a través de las rede sociales. Asimismo Gibran Araige quien acompaña a la Selección Mexicana en donde se encuentra Jonathan Dos Santos reveló que posiblemente la causa de muerte de Zizinho tenga que ver con Covid-19, esa versión aún estaría por confirmarse.

Leer más: Tokio 2020: ¿Cuáles son otras opciones en caso de no requerir del uniforme olímpico?

En lo que respecta al jugador mencionó que no tiene planes de retirarse de la Selección para ir a ver a su padre y es que este mismo jueves el conjunto mexicano se juega el pase a la final de la Copa Oro, agregó que el canterano del Barcelona quiere honrar la memoria de su padre y ganar el torneo por eso decido no ir. Mientras que Giovani Dos Santos quien no tiene equipo si estaría con su familia.

El Club América han sido de los primeros equipos en los que jugó en México que se han despedido del exfutbolista y en su cuenta de Twitter dejó un pequeño mensaje en despedida, "El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Geraldo Francisco dos Santos Javier "Zizinho" ex jugador y campeón de nuestro Club; padre de Giovani y Jonathan dos Santos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al dolor de familiares y amigos.

Zizinho además de jugar para el Club América tambien lo hizo para otros clubes como Nexaca, León y Monterrey pero los aficionados de ls Liga MX lo identifican más con los colores de las Águilas.

Leer más: La futbolista suiza Alisha Lehmann modeló su ajustado conjunto deportivo

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de

Geraldo Francisco dos Santos Javier "Zizinho"

ex jugador y campeón de nuestro Club; padre de Giovani y Jonathan dos Santos.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al dolor de familiares y amigos.



Q.E.P.D. pic.twitter.com/Eqrwjgd2eQ — Club América (@ClubAmerica) July 29, 2021

Exigencia de certificado de vacunación no está claro y carece de estrategia

Síguenos en