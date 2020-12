Muere a los 66 años Alejandro Sabella, histórico entrenador argentino

Argentina.- Segunda gran perdida para el futbol argentino, se ha confirmado la muerte de Alejandro Sabella a los 66 años de edad por un virus intrahospitalario que le complicó la cardiopatía que lo aquejaba desde hace tiempo. Sabella estuvo internado desde el pasado mes de noviembre cuando su estado de salud comenzó a empeorar.

De acuerdo con los recientes reportes de medios argentinos como el Clarín, afirman que el exentrenador comenzó a ver mal su estado de salud desde el día sábado y que aunque intentaron compensarlo no pudieron, siendo este martes el día oficial de su fallecimiento. Además se ha descartado que el Covid-19 sea el causante de su muerte.

Con la partida de Alejandro Sabella se suma a al fallecimiento de Diego Armando Maradona como dos grandes pérdidas del futbol argentino en menos de un mes. Si bien la carrera como futbolista de Sabella no alcanzó tintes como los de Maradona, si fue uno de los importantes para su país en ese tiempo.

Como entrenador fue su trabajo más reconocido, su última gran aparición en el plano internacional lo hizo en el Mundial de Brasil en 2014 con la final de Argentina ante Alemania que al final terminó por perder 0-1. Desde ahí ya no tuvo otro trabajo como entrenador y no porque no tuviera propuestas si no que prefirió mantenerse alejado del futbol por un tiempo.

Alejandro Sabella como entrenador de la Selección de Argentina en 2014 | Foto: Jam Media

El mando del combinado argentino lo tomó en 2011 cuando Sergio Batista dejó el cargo, quien justamente había sido el sucesor de Diego Armando Maradona que tuvo el cargo del equipo en el Mundial de 2010. Sabella tuvo el atinado movimiento de entregarle el gafete de capitán a Lionel Messi y que hasta el día ha permanecido.

También fue jugador en River Plate, Sheffield, Gremio y Parma. La Liga Argentina con la que estuvo muy cercana por su desempeño como entrenador de la albiceleste, también se unió para darle un mensaje de despedida en sus redes sociales, "La familia de la #LigaProfesional de Fútbol de la @AFA lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, y acompaña a todos sus seres queridos en este triste momento #QEPD Profesor".

La Liga Argentina le dedica un mensaje de despedida | Foto: Captura

Alejando Sabella tuvo un paso por el futbol mexicano, corto pero al final de cuentas consiguió el cometido. En los años 80's llegó a México para jugar con el Irapuato, equipo con el que se retiró para dar paso a su carrera como entrenador. Para el 2002 volvió al futbol mexicano para probar suerte como auxiliar técnico de los Rayados de Monterrey, conjunto con el que ganó el título de esa temporada.