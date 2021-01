Muere el luchador Anibal Jr. a los 50 años de edad por Covid-19

Ciudad de México.- Una victima más en la Lucha Libre Mexicana por contagio de Covid-19, ahora fue Anibal Jr. quien luego de estar por varios días luchando por su vida en un hospital, este sábado murió a los 50 años de edad.

De acuerdo a los reportes de sus familiares y amigos, fue el pasado 12 de enero cuando el luchador fue ingresado de urgencia a un hospital en donde permaneció sus últimas días de vida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se sabe que su última vez que se le vio de buena manera fue el pasado 6 de enero cuando se supo que recorrió algunas colonias en Cuautitlán, Estado de México, para repartir algunos juguetes a los niños por el Día de Reyes, y pudo ser ahí cuando se contagió con el virus que hoy le quitó la vida.

A través de su cuenta de Twitter el periodista Roberto Figueroa compartió un poco más de información sobre el deceso de Anibal Jr. En su mensaje anuncia que fue alrededor de las 2:45 de la madrugada cuando recibió una llamada que le confirmó la muerte del luchador quien se mantenía en estado grave.

Leer más: ¿Cómo sería el panorama para 2021 en la Lucha Libre Mexicana?

"2.15am, acabo de recibir llamada para decirle que falleció Anibal Jr. o Hijo de Anibal, como lo quieran llamar. En Facebook, Baby Richard, también lo confirma. El 12 de Enero entró a hospital por Covid; el 14, su estado era grave y esta noticia acaba de llegar", escribió Roberto Figueroa.

Como luchador el Anibal Jr o como también era conocido el "Hijo de Anibal" se hizo de una carrera de prestigio. El nacido en Guadalajara, Jalisco debutó en la Lucha Libre Mexicana en 1993 donde fue protagonista de grandes luchas en la AAA y el CMLL aunque también vio suerte en otras empresas de manera independiente. Su mundo en la lucha fue de grande victorias como haber ganado las máscaras de Bestia Maligna, Ricky Cruzz y cabelleras de Zandokan entre otras.

La Lucha Libre Mexicana en los últimos meses ha sufrido mucho por la pérdida de grandes luchadores de todas las edades, en su mayoría han sido por casos relacionados con el Covid-19 como fue el caso del Matemático II y el más reciente caso donde Damián 666 y su esposa estuvieron contagiados.

Anibal Jr murió a los 50 años por Covid-19 | Foto: Twitter Fernando Moreno

Leer más: Lucha Libre Mexicana: Los "Cadetes del Espacio" podrían subir a los cuadriláteros

Lamentablemente ella no pudo recuperarse y murió y muchos otros más, de acuerdo al cierre del 2020 más de 100 luchadores habían fallecido, no todos por le virus, si no que muchos otros por edad u otras enfermedades, más lo que optaron por retirarse.

Una de las personas más icónicas de la lucha libre que aunque no murió por Covid-19 si era una voz autorizada fue la del Dr. Alfonso Morales quien a los 71 años de edad dejó este mundo y muchos otros casos más de peleadores.