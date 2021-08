Muere en playas de México el surfista argentino Carlos Di Pace.

El mundo del surf y el pueblo argentino se encuentra de luto luego de que se diera a conocer que este jueves el surfista Carlos Di Pace de Mar de Plata perdió la vida a los 48 años, mientras montaba una ola en la playa de Boca de Pascuales, del municipio mexicano de Tecomán, cuando cayó desde una ola de mediana altura.

Se cree que Di Pace cayó de la tabla, golpeó contra una piedra o el fondo y perdió el conocimiento. Lo rescataron otros surfistas, aunque sus esfuerzos por reanimarlo fueron vanos. Había fallecido cuando llegó personal de la Cruz Roja.

La noticia conmocionó el ambiente del deporte de Mar del Plata. Di Pace, de 48 años, era guardavidas en balnearios de Punta Mogotes, buen nadador como lo describieron conocidos en medios locales, y surfeaba olas grandes.

Di Pace formó parte de la Selección argentina en en 1994 y fue uno de los pioneros del movimiento para convertirlo en deporte mundial y empujar al olimpismo, ya que estuvo en varias ediciones del ISA World SUP and Paddleboard. De familia de tablas, su hermano Santiago fue bicampeón argentino en dos oportunidades.

Leer más: Liga MX: Club América por primera vez en su historia logra 2.000 en su cociente

“El mar no estaba gigante. Estaba en el agua. Entró una serie de olas, no grandes. Era el primer día que surfeaba, porque llevaba unos días sin hacerlo. Se subió a la ola, quedó algo pasado, en el labio, y ahí desapareció. No apareció por tres o cuatro olas. Lo sacaron del agua, le hicieron reanimación y la ambulancia llegó como 20 minutos después. Le hicieron todo, pero no lo pudieron revivir”, explicó uno de los surfistas que lo acompañaba.

En redes sociales se pronuncio la Asociación Argentina de Surf dejando claro que era un día triste para el surf en Mar de Plata y Argentina.

“Hoy es un día muy triste para toda la comunidad surfera de Mar del Plata y Argentina, se fue Carlitos Di Pace a otros mares en un día de surfing en México. Se fue surfeando que era lo que más lo apasiono en su vida”, escribieron en redes.

Publicación de la Asociación Argentina de Surf.

“Gran persona, amigo, carismático, comprometió con la enseñanza del surf, y gran valor del surf nacional con una gran experiencia en todos los points del mundo, un groso!!!”, completaron.

Esta no es la primera vez en que un surfista pierde la vida en playas mexicanas, ya que en julio pasado en la playa de Zicatelas, de Puerto Escondido, al sur de Colima, también en la costa del Pacífico, murió el surfista valenciano Oscar Serra en otro día de olas grandes. El español tenía 22 años.