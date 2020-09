Muere la leyenda de la lucha libre Road Warrior Animal, a los 60 años

El mundo de la lucha libre se encuentra de luto, por lel fallecimiento del legendario gladiador y miembro del Salón de la Fama, Joe Laurinaitis, mejor conocido por los fanáticos como "Road Warrior Animal", a la edad de 60 años.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del ex intregante del equipo The Road Warriors. El portal TMZ Sports informó que la esposa de Laurinaitis llamó al servicio de emergencias 911, el martes por la noche desde un resort en Osage Beach, Missouri, Estados Unidos.

Laurinaitis tuvo una destacada trayectoria en la WWE (World Wrestling Entertainment), formando la temible pareja al lado de Hawk. El dúo brilló en el mundo de la lucha libre entre la década de 80's y 90's, en estadios de todo Estados Unidos, siendo muy populares.

Ambos luchadores que brindaron memorables batallas, realzaban sus figuras musculosas con pintura facial y con unavestimenta cubierta con picos de metal y sus impresionantes habilidades para hacer movimientos de poder.

Animal y Hawk, originarios de Chicago formaron la dupla en el Campeonato de Lucha Libre de Georgia de 1983.

Cabe recordar que antes de concluir la década de los 80ps, The Road Warriors se proclamaron campeones de parejas de la National Wrestling Alliance y de la American Wrestling Association.

La pareja de luchadores se volvió poular al convertirse en los principales rivales de The Four Horsemen en NWA, formando equipo con Dusty Rhodes y Nikita Koloff para medirse en el primer combate WarGames de la historia en el Día de la Independencia de 1987.

The Legion of Doom en la WWE, como también eran conocidos, ganaron dos veces el campeonato mundial de parejas: la primera contra los Nasty Boys en 1991 y la segunda frente a The Godwinns en 1997.

Después de la muerte de Hawk en 2003, Animal Road Warrior conquistó el título de parejas de la WWE por tercera y última ocasión en 2005 junto a Heidenreich ante MNM.

Fue en 2011 cuando The Road Warriors, fueron inducidos al Salón de la Fama de la lucha libre estadounidense.