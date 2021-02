Muere la madre de Jürgen Klopp pero no podrá decirle adiós por las medidas sanitarias en Alemania

Inglaterra.- Duros momentos los que que vive Jürgen Klopp pues recientemente se enteró del fallecimiento de su madre pero lamentablemente por temas de protocolos de salud en su natal Alemania no podrá viajar para verla y despedirla por última vez. El país teutón restringió la entrada de personas provenientes de Inglaterra para evitar propagar el virus encontrado en ese país.

Ante esa difícil situación, el técnico del Liverpool habló y recordó a su madre con unas emotivas palabras, "Ella significaba todo para mí. Era una verdadera madre en el mejor sentido de la palabra. Como cristiano devoto, sé que ahora está en un lugar mejor. El hecho de que no pueda estar en el funeral se debe a los tiempos terribles", dijo para Schwarzwaelder Bote de Alemania.

Su madre respondía al nombre de Elizabeth Klopp quien tenía 81 años, ella era una mujer viuda pues hace poco más de 20 años su esposo, padre de del estratega se adelantó en el camino por una enfermedad que se lo llevó a los 66 años. Desde entonces solo eran ellos dos en las reuniones familiares. Su relación era bastante fuerte, siempre que podían verse compartían momentos agradables juntos.

Por el tema de la pandemia este contacto comenzó a ser menos pues los viajes a Alemania cada vez eran más complicados pues él vive en Inglaterra por su trabajo. Ahora con la nueve medida del país se complicó aun más pues no esperan recibir a personas que lleguen desde Inglaterra hasta después del 17 de febrero.

En la misma entrevista con el medio alemán confirmó que una vez que las cosas mejoren hará una despedida adecuada para honrar a su madre, "Tan pronto como las circunstancias lo permitan, realizaremos una conmoración maravillosa que sea apropiada".

Desde que se dio a conocer la noticia, comentó que su teléfono no ha dejado de sonar y son mensajes y llamadas de amigos que le desean una pronta recuperación. Entre ellos jugadores con los que ha compartido vestidor. El mismo Liverpool le dejó un mensaje con su icónico "You'll Never Walk Alone, Jürgen".

Este sábado 13 de febrero volverá a la actividad con su equipo luego del desastroso resultado ante el Manchester City donde cayeron 4-1, ahora su rival será el Leicester City contra quienes buscará recuperar lugares en la tabla general pues marchan en el lugar 4 con 40 puntos, 10 por debajo del líder Manchester City.