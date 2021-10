Muerte del exjugador de la NHL Jimmy Hayes se relaciona con el consumo de cocaína y fentanilo afirma su familia

Estados Unidos.- A casi 2 meses desde que se encontrara muerto al exjugador de la NHL Jimmy Hayes en su domicilio, este fin de semana su familia al fin pudo conocer que algo que contribuyó con su muerte repentina fue el uso de cocaína y fentanilo, mismos que se encontraron en sus sistema cuando fue revisa por el cuerpo médico.

Fue la misma familia de Jimmy Hayes quien se encargó de dar a conocer la noticia, su padre Kevin Hayes atendió a los medios y aseguró que es una verdadera pena ya que su hijo no era ningún adicto pero que las malas decisiones le llevaron a cometer un error que a la larga le quitó la vida, aún así espera que la histórica de Jimmy ayude a muchas personas a evitar estar situaciones.

"Espero que divulgar la historia de Jimmy pueda salvar la vida de alguien. Si esto puede salvar a alguien del dolor, genial. Me enorgullezco de ser bastante fuerte mentalmente. Soy un chico de la calle, pero simplemente no hay fórmula para esto", dijo el padre del exjugador para Globe.

Leer más: Liga MX Femenil: Alejandra Gutiérrez portara de Xolos explota contra el arbitraje y su expulsión

Afirman que la primera en conocer el resultado toxicológico de Jimmy Hayes fue su esposa, Kristen quien tambien habló y dijo que recibió la noticia justo el viernes pasado, el día que los New Jersey Devils le realizaron un homenaje en menoría de su esposo y que iba para estar presente en el acto, pero justo antes de llegar fue notificada de todo.

Jimmy Hayes fue encontrado muerto en su casa el pasado 23 de agosto | Foto: AP

"Estaba sorprendida. Estaba tan segura de que no tenía nada que ver con las drogas. Realmente pensé que era un ataque al corazón o cualquier cosa que no fueran las drogas. No tenía ningún sentido, esperaba recibir una llamada diferente, esperaba obtener claridad pero me sorprendió", comentó a Globe la pareja de Jimmy Hayes.

El padre recordó al buen hombre que tuvo por hijo y aseguró que adicto no era, "Jimmy ayudó a todo, era un niño maravilloso", fueron las palabras de Kevin Hayes. Jimmy Hayes fue declarado muerto el pasado 23 de agosto en su domicilio en Milton, Massachusetts. Jugó siete años en la NHL con los Chicago Blackhawks, Florida Panthers, Boston Bruins y su último equipo New Jersey Devils.