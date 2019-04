Multan al 'Piojo' por tundir a Brizio

Ciudad de México.- Miguel Herrera esta vez no se salvó de una multa. El técnico del América fue sancionado económicamente por la Comisión Disciplinaria, luego de sus dichos contra el presidente de la Comisión de Árbitros tras la derrota contra el Toluca.

"Se sanciona a Miguel Ernesto Herrera Aguirre, Director Técnico del Club América de la LIGA MX, con una multa económica por infringir los artículos 8 y 10 del Código de Ética de la FMF", informó el organismo.

El artículo 8 prohibe emitir juicios públicos sobre los integrantes del cuerpo arbitral, y el 10 por desacreditar o desprestigiar a organismos como lo es la Comisión de Árbitros de la FMF.

El "Piojo" criticó al silbante Luis Enrique Santander por ser el único árbitro del mundo que marca fuera del área lo que debió ser un penal, además de que arremetió otra vez contra los integrantes del VAR, que revisan jugadas que terminan en amonestación cuando por reglamento tienen que intervenir en acciones que ameriten expulsión.

Completamente de acuerdo con las declaraciones de Miguel Herrera sobre el VAR. ������ pic.twitter.com/GJPtOTIQYu — Diego Lopez (@DiegoFTP_) 21 de abril de 2019

"O es roja o nada, sí dice la regla, Si no se la saben es su problema, que se ponga a trabajar el señor Brizio que nada más sale a hablar de nosotros, que se ponga a trabajar, que no está trabajando, eso sí, está ocupado en estar hablando del América, no tiene que hablar del América, que se ponga a trabajar, tiene que hablar de su gente, no de nosotros, si nos ha ayudado o no el VAR... Que se ponga a trabajar, que se calle y se ponga a trabajar", dijo Herrera.

Brizio ha insistido en que el técnico tiene que descargar su inconformidad ante las instancias correspondientes y no a través de los medios de comunicación.