Mundial Qatar 2022: “Me duele que no pudimos darle más alegría a la gente”, DT de El Salvador

Culminó la onceava jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en la zona de Concacaf, dentro del octagonal final de la confederación, con resultados favorables para unos y desafortunados para otros, que, prácticamente, se despidieron de cualquier posibilidad de acceder a la justa mundialista del mes de noviembre. El Salvador cayó ante Canadá en calidad de local; Atiba Hutchinson y Jonathan David marcaron los goles de la diferencia para los canadienses, que se sitúan en lo más alto de la clasificación. Al respecto Hugo Pérez, timonel de la Selecta habló ante los medios de comunicación.

“Me duele haber perdido, me duele que estemos ya fuera, me duele que no pudimos darle más alegría a la gente. El VAR está para chequear las jugadas, especialmente las que son dentro del área. Después del partido alguien me muestra la jugada y es penal, porque el jugador (canadiense) no toca la pelota, se le mete entre los pies a Tamacas y lo bota” mencionó Hugo Pérez, estratega de la Selecta tras la derrota en contra de Canadá como locales.

Canadá ha dejado rastros de buen futbol, dinamismo y velocidad en el terreno de juego. La situación actual para los de la “Hoja de Maple” se ve reflejada en su posición en la tabla general, en el peldaño número uno con 25 unidades; producto de siete triunfos, cuatro empates y ninguna derrota, además de convertir 19 goles a favor y recibir únicamente cinco en contra. Si nada extraño ocurre, los canadienses estarán en la Copa del Mundo, algo que no sucede desde México 1986. El estratega de la Selecta felicitó a la visita y mencionó las situaciones a mejorar para su combinado nacional.

“Nos faltó llegadas, concretar, pero lo que me gustó de nosotros fue carácter, lucha que tuvimos. Al final veo a nuestro equipo y a mi punto de vista hemos tomado pasos grandes, hemos comenzado a competir. Canadá tácticamente es el mejor equipo que he visto en CONCACAF, jugamos un partido digno contra ellos. Estoy orgulloso de mi equipo; felicito a Canadá y nosotros estamos afuera, lo único que nos queda es levantarnos y seguir compitiendo lo que nos falta" sentenció.

La Selecta se ubica en el lugar número seis de la tabla de posiciones, con nueve puntos; producto de dos victorias, tres empates y seis descalabros. Parece complicado que puedan obtener el boleto de repechaje rumbo al Mundial de Qatar; sin embargo, lucharán hasta el último momento para obtenerlo. Los últimos tres compromisos para El Salvador es su visita a Jamaica, para posteriormente recibir a Costa Rica en el Cuscatlán y cerrar la eliminatoria en el Estadio Azteca ante la Selección Nacional de México.