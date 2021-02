Mundial de Clubes: Jero Freixas reaparece con un dilema ¿Apoyar a Tigres o Bayern Munich?

Argentina.- A unas horas de que se juegue la Final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern Munich, el gran Jero Freixas y su esposa han tenido un gran problema para decidir a quien deben apoyar en la final. La pareja que se hizo famosa previo al Mundial de Rusia 2018 vuelve a dejar su divertido contenido pero ahora inclinado un poco más hacia el lado mexicano.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter dejaron más que claro que no hay una decisión clara y tienen dudas, "Tengo un dilema. No se si ir por Tigres o por Bayern Munich", fueron las palabras de Jero que le expone a su esposa Jose de Cabo el momento en el que vive.

Agrega que no está convencido de lo que debe hacer pues su amor por México es más grandes que cualquier equipo alemán, pero también habla mientras trae puesta una playera de Monterrey, rival directo de Tigres en la Liga MX, comenta que eso también le genera un duda pues quiere evitar que sus amigos rayados tengan algún problema con él.

"Tengo un dilema que me está matando la cabeza, no paro de pensar en eso. No sé quien quiero que gane la final del Mundial de Clubes", comenta Jero. "Parece fácil, pero el equipo mexicano es Tigres, yo tengo simpatía por Rayados de Monterrey, tengo ese dilema".

La pareja del mundial como es conocida que a los largo de 3 años ha ganado gran popularidad en el mundo se ha hecho de muchos seguidores en el mundo, alguno de ellos en México, con equipos como Venados de Mérida quienes le mandaron ya algunos regalos y los Rayados de Monterrey quien también le regaló una de sus camisetas.

Ante eso Jero Freixas no sabe qué hacer para evitar que la afición mexicana, especialmente la de Monterrey se le vayan encima, "Me mata que sea con Tigres porque podría ser con otro equipo de México pero justo tocó con Tigres. Yo tengo el tema este de que le tengo mucho cariño a la raza de Monterrey".

La divertida pareja se ganó el corazón de los mexicanos cuando hicieron su video del juego de México ante Corea del Sur para el Mundial de Rusia 2018, en donde Jero buscó la manera de faltar a una boda para quedarse en casa para ver todos los partidos del mundial, iniciando con el juego del equipo mexicano. Desde ahí tuvieron gran fama que los ha llevado a alcanzar muchas visualizaciones en sus redes sociales.