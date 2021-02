Mundial de Clubes: Qué necesita Tigres para ser campeón ante el Bayern Munich

Qatar.- Dentro de unas cuentas horas el equipo de Tigres de la UANL hará una vez más historia al ser el primer equipo mexicano y de Concacaf en jugar una final de Mundial de Clubes. Desde el 2005 que comenzó la larga supremacía de equipos de la Liga MX en este torneo, ninguno había llegado tan lejos. Pero aun queda algo importante y es buscar el título.

Para obtenerlo deberán vencer al mejor equipo del mundo en el actualidad, llegan con 5 títulos y buscan el 6 para emular al gran Barcelona con el Sextete. Para eso Tigres debe ser preciso y muy cuidadoso con su juego por lo que sería de mucha importancia lo que haga o deje de hacer.

A continuación te diremos los puntos claves para que Tigres se proclame campeón. El primero y más importante es no caer en el juego de perseguir la pelota, es un hecho que el futbol europeo es más rápido que el que se practica en México por lo que eso sería una ventaja para el rival, para ello los pupilos de Ricardo Ferretti deben utilizar su juego lento que los caracteriza, pero eso si, con mucho cuidado pues un error en la zona baja es de mucho peligro.

Aprovechar el juego por el centro del campo, si bien el ataque de Tigres se basa en los volantes extremos, como Javier Aquino y Luis Quiñones, será de mucha importancia que jueguen por el centro, la baja de Jerome Boateng es importante para el Bayern pues aunque cuente con un remplazo no es igual de efectivo. Los disparos de larga distancia también serán una posibilidad para André-Pierre Gignac pueda probar a Manuel Neuer.

En el ataque para el Bayern Munich se confirmó que no estará Thomas Müller por lo que es una buena noticia, por él pasaban gran cantidad de balones que luego eran servidos para Robert Lewandowski que solo se encarga de anotar el balón. Pero eso no quiere decir que su remplazo no puedo generar lo mismo, el ataque de los alemanes también se basa por la bandas por lo que será una gran hazaña intentar controlar los centros y jugadas en línea de fondo.

Tigres va por una hazaña histórica en la final del Mundial de Clubes

Una más es evitar caer en desesperación, si bien son un equipo fuerte y rápido, no es su estilo manejar el balón por mucho tiempo sin antes irse al ataque por lo que Tigres podría aprovechar el manejo largo para obligar a abrir espacios que jugadores rápidos del conjunto felino pueda aprovechar.

En lo que respecta en el marcador, para ser campeón claramente hay que ganar, se disputarán 90 minutos, todo se decide en un juego, en caso de mantenerse le empate se jugarían dos tiempos más de 15 minutos cada uno y de persistir el empate se definirá todo en los penales. Bayern Munich está en su segunda final apenas del Mundial de Clubes, la primera fue en 2013 la cual ganó, mientras que Tigres es su primera participación en el certamen.

Las acciones darán inicio en punto de las 12:00 pm (centro de México) a través de Fox Sports pero si no tienes la oportunidad de verlo también puedes seguir totalmente en vivo el juego en nuestro Minuto a Minuto en el portal de Debate.