Mundial de Clubes: Realeza de Catar niega el saludo a señorita árbitro (Video)

Catar.- Terminó el Mundial de Clubes realizado en Catar 2021, con la coronación del Bayern Múnich alemán tras vencer por mínimo resultado a los Tigres de la UANL el pasado jueves, pero días después se reconoció un momento crítico durante la entrega de los premios a lo mejor del torneo.

Mediante un video que se ha difundido por las redes sociales ha generado molestia entre los usuarios al verse a la realeza del país anfitrión discriminando a las juezas de Brasil y Argentina, al no reconocer su labor, debido a que no tuvo la menor intención de estirar su brazo y chocar su puño con las señoritas a como se llevó a cabo los protocolos de reconocimiento.

El jeque, identificado como Hamad bin Khalifa Al-Thani golpeó los puños de los hombres pero con las mujeres quedó estoico, generando severas molestias en todo el internet, describiendo este acto como una discriminación a las propias señoritas.

Entre tanto, varios comentarios justificaron al jeque Hamad, ya que el Islam considera a las mujeres una joya preciosa que no puede ser tocada si la ley no te lo permite. "Es respeto por las mujeres, porque es muy preciosa y no está permitido que nadie la toque sin una ley legal", fue uno de los comentarios acerca del video.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony



Hamar bin Khalifa Al-Thani es sucesor de Tamim bin Hamad Al Thani, cumpliendo 17 años de reinado. Además es hermano del Emir de Catar, quien fuera el responsable de negociar la sede para la próxima Copa del Mundo para el invierno del próximo año 2022.

Las chicas de la cuadrilla arbitral fueron; la brasileña Edina Alves Batista como juez central, asistida por su compatriota Neuza Back, asistente 1, y la argentina Mariana De Almeida, asistente 2, quienes llevaron las acciones del juego por el quinto lugar entre el Ulsan Hyundai vs Al Duhail.

De ese modo, las tres silbantes hicieron historia al ser la primera ocasión que la cuarteta arbitral fue compuesta por tres damas en la historia del Mundial de Clubes.