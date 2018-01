Murciélagos regresa al Torneo de Copa Mx

Luego de un par de torneos de ausencia, Murciélagos de Los Mochis regresa a la Copa Mx. Los mochitenses abrirán la edicion del Clausura 2017 de visita ante los Cañeros del Club Atlético Zacatepec. El duelo correspondiente a la jornada 1 está programado para el martes las 18:00 horas (de Sinaloa) en el mitico Agustín “Coruco” Díaz.



Cómo llegan.

Los caballeros de la noche tratarán de dar vuelta a la página, luego de un desafortunado debut en el torneo de Liga del Ascenso Mx, en el que cayeron en casa ante Cimarrones de Sonora. Los sinaloenses no pudieron mantener una ventaja tempranera y terminaron por ser superados 2-3 por el conjunto que tiene su sede en Hermosillo.

Los cañeros por su parte, tampoco pudieron ganar en su presentación dentro de la Liga de Ascenso y sólo pudieron rescatar un empate sin goles en casa ante la Jaiba Brava de Tampico. Los morelenses tratarán de aprovechar la condición de local para meterse a la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Regreso inoportuno.

El retorno al torneo alterno no llega en un buen momento, ya que los pupilos del colombiano Óscar Gil se encuentran hundidos en el último lugar de la tabla de cocientes, por lo que peligra su permanencia en el circuito de plata. Aunque la Copa representa la oportunidad de recibir a equipos de Primera División, no es un secreto que las baterías deberán estar enfocadas al torneo de Liga, por lo que no se espera que Murciélagos utilice a sus mejores elementos en la competencia. Los nocturnos quedaron ubicados en el grupo 6, junto a Zacatepec y Necaxa. Para la jornada 3, recibirán a los Rayos, el martes 23 de enero en el estadio Centenario. Durante la fecha 5, le pagarán la visita a los de Aguascalientes el 20 de febrero y cerrarán la fase de grupos en casa ante Zacatepec el 27 del mismo mes, en duelo de la fecha 6. En su última participación dentro de la Copa, los mochitenses se ubicaron en el grupo 4 junto a Monarcas Morelia y Alebrijes de Oaxaca en el torneo Apertura 2016. En esa ocasión, terminaron en el tercer lugar del sector, con marca de 3 empates y una derrota, con un sólo gol a favor y 5 en contra.