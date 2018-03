Murciélagos se mantendrá en el Ascenso

Pese a perder la categoría deportivamente, Murciélagos de Los Mochis se mantendrá en el Ascenso Mx, según las declaraciones de su presidente Miguel Favela.

Entrevistado al término del partido en el que los nocturnos superaron a la Jaiba Brava del TMFC, el directivo dio a conocer que aprovecharán el reglamento para mantenerse en la división de plata.

“De acuerdo al reglamento tenemos que pagar una multa para mantenernos en la categoría o un premio para el equipo que ascendió, pero no puede ascender y vamos a estar pendientes para utilizar esa opción administrativa y evitar el descenso de Murciélagos a la Liga Premier”.

Hay franquicias congeladas

A pregunta directa de si el equipo se mantendrá en el Ascenso Mx, el presidente del club reiteró que el reglamento lo contempla y ante la existencia de franquicias de equipos que no han podido cumplir con los requisitos para jugar en la categoría, utilizarán ese recurso.

“Si, la verdad es que las posibilidades son muy altas, vamos a mantener abierta la posibilidad administrativa, está ahí en el reglamento, no es un invento mío, no es una situación extradeportiva que estemos buscando, simplemente al inicio del torneo todos los equipos saben el reglamento, no es que se esté evadiendo el descenso o el ascenso, simplemente hay una reglamentación donde si el equipo que va a ascender no tiene su cuaderno de cargo, no solamente el estadio, sino el cuaderno de cargo completo, el equipo que iba a descender paga una multa para evitar el descenso y mantenerse en la categoría”.

Favela declaró que utilizarán todas las herramientas necesarias para que Murciélagos continúe en la Liga de Ascenso y aprendan de los errores cometidos para tener mejores resultados.