Murciélagos se presenta en casa

Murciélagos de Los Mochis hará su debut en casa este viernes cuando reciba a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga Premier de la Segunda División, está programado para iniciar en punto de las 20:00 horas en el estadio Centenario.

Por los primeros puntos

Los pupilos de Lorenzo López Balboa no tuvieron el debut esperado, ya que en la primera fecha cayeron 2 por 1 en su visita a los Gavilanes de Matamoros. Josué Bustos fue el verdugo de los nocturnos ya que abrió el marcador al minuto 40 y aunque Everardo Rubio igualó al 64, el ariete de los tamaulipecos definió el encuentro al 90. El “Corre” tampoco pudo sumar de a tres en su estadio y se tuvo que conformar con el empate ante el Atlético Reynosa. Héctor Ayala adelantó a los universitarios al minuto 1, pero un autogol de Aarón Barrera puso cifras definitivas al 53.

Quiere aportar goles

Efraín “Nino” Torres es uno de los refuerzos que llegaron al conjunto sinaloense y como centro delantero buscará aportar goles. El atacante asegura que ya le dejaron atrás lo sucedido en la primera jornada y buscarán el triunfo en casa.

“Muy bien, nos estamos sintiendo muy bien, ya el partido pasado le dimos vuelta a la hoja y este partido va a ser muy importante porque es en casa con nuestra afición y a salir con la mentalidad ganadora”.

El regiomontano se siente integrado al grupo y en base a sus antecedentes en otros conjuntos, tiene la confianza de aportar anotaciones que le permitan al equipo sumar puntos.

“Me siento muy bien, el equipo, mis compañeros me han recibido muy bien desde que llegué, se ha ido formando un muy buen equipo, desgraciadamente el sábado no se dio el resultado, pero el funcionar de equipo se ha visto bien, a pesar de que no han caído los goles, pero es el primer partido, yo se muy bien, me conozco y como dicen las estadísticas en cada torneo meto gol y este torneo con Murciélagos mi compromiso también es meter goles y ayudar a mi equipo”.

Torres Silva está consciente de que hacer valer la localía es una de las claves para que el equipo logre sus objetivos, por lo que el partido de este viernes tiene especial importancia.