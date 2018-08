Murciélagos y Pacific se presentan en la Premier

Murciélagos de Los Mochis y Pacific FC harán su presentación en el Torneo Apertura 2018 de la Liga Premier de Segunda División. Los nocturnos visitarán a Gavilanes FC de Matamoros a las 16:00 horas, mientras que los mazatlecos, por cuestiones administrativas recibirán a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Centenario de esta ciudad, en punto de las 17:00 horas.

Quieren ser protagonistas

Lorenzo López Balboa, director técnico del conjunto nocturno declaró que buscarán tener un futbol agradable a la tribuna y que les permita sumar los puntos necesarios para lograr sus objetivos.

“Lo que hemos pretendido siempre, un futbol agradable, que le gusta a la gente, que sea estimulante para la gente ir a ver el partido, que se divierta, pero principalmente queremos obviamente sumar puntos, será una gran responsabilidad tener un juego que sea atractivo para la tribuna y esto que haga que la gente regrese”.

El estratega tamaulipeco hizo un llamado a la afición para que apoyen al equipo que busca regresar a la Liga de Ascenso.

“Murciélagos de Los Mochis está de regreso, ojalá que en esta edición nos acompañen, que sean solidarios con el equipo”.

Acepta la responsabilidad

El defensa Ever Rubio, será uno de los elementos con mayor experiencia en el equipo y acepta esa responsabilidad para apoyar a sus compañeros.

“Si me siento responsable porque pretendo ayudar al equipo lo que he aprendido gracias a todos los equipos donde jugué, me han ayudado mucho y pienso ayudar a mis compañeros para que ellos mejoren cada día al igual que yo”.

El zaguero con experiencia en Liga de Ascenso señaló que el grupo tiene una actitud diferente respecto al torneo pasado.

“Hemos cambiado el chip rotundamente de que vamos a pelear de todas todas, ya cambiamos mucho la actitud, ya es muy diferente dentro del plantel, estamos contagiados de una actitud muy positiva y vamos a hacer un buen trabajo y un buen torneo”.

Los mochitenses buscarán sus primeros 3 puntos, para iniciar de buena manera el torneo.